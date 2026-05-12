企業AI數碼轉型｜Compucon整合AI科技打造智慧會議室

在企業溝通日益數字化的今天，會議室已不再只是擺放桌椅與顯示器的空間。香港上市公司嘉靈集團（KARIN GROUP）的全資子公司Compucon，以強大的資源後盾與生態整合實力，成功由傳統的產品分銷商，蛻變為引領行業的專業解決方案專家。Compucon代理全球多個頂尖品牌，其核心競爭力在於，將AI智能技術深植於企業協作的每一個環節。



嘉靈集團與 Compucon 每年積極舉辦各類 IT 及AI 盛事及教育工作坊，致力為不同行業輸送前沿科技資訊與專業技術支援。

Logitech 視訊會議方案融合簡單、智能與永續理念。內建AI 技術確保每個與會者都能享有清晰的視聽體驗，無論身處何處，都能被聽得真切、看得清晰，開啟高效協作的全新可能。

從「手動調整」到「自動感知」的視聽進化

現代會議的轉型，核心在於從「手動調整」到「自動感知」的進化。在視聽優化上，Logitech以RightSense人工智能技術，賦予視像鏡頭如「虛擬導演」般的思考力。系統能自動優化光影與音質，精準聚焦與會者並排除雜訊干擾，確保會議過程中的視覺與聲音表現保持高品質。

Shure無感式天花收音利用 Edge AI（邊緣人工智慧），自動鎖定發言位置並過濾鍵盤、冷氣雜音，實現無死角的雙向清晰對話。

AI 聲學技術保障「會議公平性」

而在關鍵的音訊處理上，Compucon針對不同的環境需求引入了頂尖的AI算法，解決複雜的聲學挑戰。Shure推出新世代AI驅動協作方案，利用旗下專業的麥克風與數位訊號處理器（DSP），自動消除背景雜音並對人聲進行優化，令遠程通話如同面對面般自然順暢。

Biamp 專為大型空間打造的 AI Voice Lift 技術，能自動偵測講者動態並平衡音頻，令廣闊場地的聲音傳遞更均勻。

另一方面，Biamp透過Parlé麥克風結合全新的AI Voice Lift技術，能自動統一人聲表現，即使在環境挑戰較大的空間也能聽清發言者的聲音。這兩大品牌的應用共同保障了「會議公平性（Meeting Equity）」，讓遠端參與者與現場人員擁有同等的協作體驗。

Crestron XiO Cloud 智能平台能預測問題以及遙距處理，實時監測所有會議室設備健康度，確保會議穩定流暢進行。

一個智能平台 多方預測問題 即時遙距處理

當會議室規模愈來愈大，管理複雜度亦隨之上升。Compucon 因此採用 Crestron 的 XiO Cloud 平台，透過 AI 將設備管理提升至預測性維護層級，讓 IT 團隊可以預先掌握潛在問題，並透過遙距方式即時處理。系統更能在用戶發現故障前，自動完成系統重啟或排錯，大幅減低對日常會議運作的影響，真正做到高效、穩定的自動化會議室管理。

總括而言，Compucon透過Logitech的AI視聽感知技術，搭配Shure與Biamp的專業聲學方案及Crestron的智控管理，成功將細分領域的AI技術「強強聯手」，為香港企業提供一個視聽一體化、維護零負擔的智慧協作環境。

【活動預告】親臨五月交流日 探索企業AI升級轉型！

想深入了解如何利用AI升級企業協作設備？《香港01》將於5月15日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」。

活動日期：2026年5月15日

活動地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221- S230

立即報名，探索更多企業AI轉型的實戰方案！

按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026」

Logitech 香港及澳門企業客戶總監黃雅賢及Crestron 區域銷售經理姜均霖。

【專題講座主題 —AI 領航：重塑企業智能辦公室協作新生態】

時間：15:10 - 15:30

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

講座嘉賓：Logitech 香港及澳門企業客戶總監黃雅賢；Crestron 區域銷售經理姜均霖

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026

日期：2026年05月15日（五）

時間：10:00 - 17:00

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

（資料由客戶提供）