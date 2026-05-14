企業AI數碼轉型｜Shure X Biamp AI音訊方案實現聽覺「平權」

在大型企業的演講廳或協作空間中，我們經常遇到一個物理性的技術瓶頸：前排談笑風生，後排卻要側耳苦聽。這種矛盾往往需要仰賴與會者頻繁地傳遞麥克風來解決，不但打斷會議思路，更降低企業協作效率。面對這項挑戰，Compucon引入了強大的AI音訊組合——由音訊界兩大巨頭Shure與Biamp聯手，從「拾音」與「運算」兩端切入，為企業帶來一場深度AI驅動的語音革命。



擁有百年歷史的聲學專家 Shure 將傳奇級收音技術引入現代辦公室。以往開會最怕講者邊走邊講，甚至轉身面向白板。如今智能天花麥克風會自動追蹤人聲，即使發言者在房內隨意走動或背對鏡頭，遠端同事聽到的音量依舊均勻清晰，確保不遺漏任何會議細節。

Shure AI定位拾音 猶如「全時自動對焦」

在「拾音」技術上，Shure展現了具備「空間意識」的AI定位能力。Compucon 引入的Shure MXA920天花麥克風陣列配備了核心的Automatic Coverage技術，有別於傳統收音設備的被動等待，MXA920就像一部具備「全時自動對焦」功能的旗艦相機。不論發言者是在台前踱步，還是轉身面向白板，系統內基於深度學習的動態捕捉技術都能精準定位，秒速調整收音路徑。AI更會精準辨識人聲特徵，將空調聲或移動桌椅的干擾在毫秒間剔除，確保捕捉到最高質素的音源。

Biamp 解決方案能自動適應多變的空間環境，調整不同位置的發言音量，並有效消除迴音，讓大型會議不再受限於聲學環境的缺陷。

Biamp 重塑聲場 實現聽覺「平權」

而在「運算」層面，Biamp Tesira Forte X DSP則擁有強大的數位處理實力。透過全新的Tesira 5.6韌體，Biamp Voice Lift語音強化技術，系統宛如一位「隱形的專業音響師」，會自動分析並調整音量，智能預測語音在遠端傳播時的自然衰減。聲場重塑，讓發言者的聲音能自然、均勻地傳送到會議室的每一個角落。即使坐在二十米外的聽眾，也能獲得與前排完全對等的聽覺體驗，真正實踐了「聽覺平權」。

Compucon成功將Shure對聲音的智能感知與Biamp自適應聲場的優化處理完美結合。這兩股AI力量在智能空間中匯合，徹底消除了傳統傳遞麥克風的繁瑣與不便，大大提升了會議的流暢度和互動性，為當代智能化會議室重新定義了技術標竿。

【活動預告】親臨五月交流日，探索企業 AI 升級轉型！

想親自了解Compucon如何利用最頂尖的AI音訊設備升級企業協作體驗？就不要錯過《香港01》將於 5月15日舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」。

活動日期：2026年5月15日

活動地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221- S230

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Biamp 區域銷售經理 Mr. Manuel B. Cheung

【專題講座主題 —簡化複雜：為現代工作空間進行一鍵人工智能優化 】

時間：11:30 - 11:50

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

講座嘉賓：Biamp 區域銷售經理 Mr. Manuel B. Cheung

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026

日期：2026年05月15日（五）

時間：10:00 - 17:00

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

（資料由客戶提供）