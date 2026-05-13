企業AI數碼轉型｜Shure推邊緣AI　打造高效協作空間

隨著混合辦公模式（Hybrid Work）成為全球職場新常態，視像會議的質素直接影響企業的決策效率。而在AI驅動的辦公新時代，完美的會議品質取決於對複雜環境的智慧處理。當大眾對音頻設備認知仍停留在傳統麥克風時，美國百年聲學品牌Shure早已深耕人工智能（AI）領域。他們將專業音頻技術轉化為智慧運算核心，為現代企業與教育、政府機構，打造高效的智慧協作空間。今年5月15日於會展舉行的「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026」，將邀請到Shure的代表，分享他們「如何將AI應用於現代辦公環境」。



百年聲學品牌如何透過AI轉型？

走過一個世紀的音頻發展史，Shure的名字始終與傳奇演出和權威演說緊密相連。從巨星閃耀的演唱會舞台到嚴謹的全球政要演講，其對聲音品質和穩定性的極致要求已成為業界標準。然而面對數碼轉型浪潮，Shure與時並進，推出一系列可管理的AI音頻設備 。

Shure的核心IntelliMix® DSP技術早已超越了基礎的迴音及靜態噪音消除，系統能透過機器學習精準識別聲音特徵，在毫秒之間將冷氣運轉、鍵盤敲擊等環境雜音，甚至房間的空洞回音徹底隔離消減。

傳統的會議設備往往難以過濾背景雜音，而Shure的核心IntelliMix® DSP技術，早已超越了基礎的迴音及靜態噪音消除。這套系統進一步利用AI演算法在音訊源頭進行深度優化，透過強大的Edge AI（邊緣人工智慧）本地部署，讓設備具備實時處理的自主能力。系統能透過機器學習精準識別聲音特徵，在毫秒之間將冷氣運轉、鍵盤敲擊等環境雜音，甚至房間的空洞回音徹底隔離消減。

邊緣運算AI有何優勢？如何保障會議機密？

現時許多企業在使用雲端AI服務時，最擔憂的往往是商業機密外洩風險。Shure採用的Edge AI（邊緣人工智慧）技術正正能為廣大企業釋除憂慮。由於所有AI聲音處理、降噪及運算都在本地音頻設備上即時完成，無需依賴雲端伺服器進行演算 。這種做法不僅將延遲減至最低，確保每絲細微語氣都能被純淨地保留，更從根本上杜絕敏感會議內容外洩的風險，為企業的閉門會議提供最高規格的保密性保障。

Shure採用Edge AI（邊緣人工智慧）技術，將聲音處理、降噪及運算都在本地音頻設備上即時完成，無需依賴雲端伺服器進行演算，能為廣大企業釋除商業機密外洩風險的憂慮。

企業如何以Shure嶄新技術 打造「零死角」智慧會議室？

這種結合AI運算的全面進化，體現於Shure的Microflex Advance（MXA）天花板麥克風系列。它透過智慧收音技術，系統能主動、精準地追蹤發言者位置，即使在聲學條件惡劣的困難空間中，也能大幅壓制背景干擾 。

針對現今企業追求簡便部署的趨勢，Shure在2025年推出的IntelliMix Room Kits更將「自動化配置」推向極致。系統能自動識別接入設備並即時優化音頻線路，無論會議室規模大小，都能在最短時間內完成最佳設定。此外，當Shure的硬體與Microsoft Teams Room或Zoom的AI會議記錄及語音識別功能無縫對接時，聲音便轉化為可索引、可分析的數位資產，解決了遠距協作的痛點。

AI 交流日展示Shure最新智慧協作方案

想親身體驗百年聲學品牌Shure如何利用AI提升會議效率？《香港01》將於5月15日在香港會議展覽中心舉辦「企業人工智能升級轉型交流日2026」。屆時，Shure的高級市場發展經理鄧竟成先生，及高級解決方案工程師江承軒先生將親臨現場舉行專題講座，詳細分享他們如何以AI核心引擎，持續定義智慧協作的無限可能。

這場年度AI界盛事更雲集了Microsoft、Nvidia、IBM等國際品牌代表同場分享AI商用策略，並設有20多個展位的AI嶄新技術供入場人士親身體驗。現場更有專家親授最新Google Gemini及AI多元工具，助企業拓展跨行業商務人脈，搶佔合作先機。

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按此免費參加「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026」

Shure高級市場發展經理鄧竟成先生，及Shure高級解決方案工程師江承軒先生將親臨現場舉行專題講座。

【專題講座主題 — 如何將 AI 應用於現代辦公環境】

時間：14:10 - 14:30

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

講座嘉賓：Shure高級市場發展經理鄧竟成先生；Shure 高級解決方案工程師江承軒先生

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026

日期：2026年05月15日（五）

時間：10:00 - 17:00

地點：香港會議展覽中心2樓會議室S221-S230

（資料及相片由客戶提供）