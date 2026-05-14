樂悠卡隱藏著數！綁定易賞錢享3大優惠　賺迎新禮品兼日日減$2

樂悠卡已成為全港長者出行的必備工具，除了可以享受乘車優惠外，這張卡其實還隱藏多項生活化優惠。近日易賞錢（MoneyBack）推出的「樂賞會」，為鼓勵老友記享受日常數碼便利，特別推出新一波迎新獎賞及實用的恆常優惠。老友記只要將樂悠卡與「易賞錢」會員帳戶綁定，即可自動加入「樂賞會」，並可在百佳、屈臣氏及豐澤享有以下三大專屬優惠。



優惠一：迎新優惠 5月8日起 加入「樂賞會」送燕麥片、紙手帕

對於仍未將樂悠卡綁定易賞錢的老友記，現在無疑是最佳時機。由今年5月8日起，只要前往百佳、屈臣氏及豐澤門市的「樂賞站」拍卡或於收銀處經店員以人手綁定，成功加入「樂賞會」的易賞錢會員，即可享有迎新優惠。

這份迎新禮物並非即時領取，而是成功入會後，在下一個交易中，只要在購物清單內加入指定的迎新產品，系統便會自動豁免該產品的收費，免費領取迎新禮品。

迎新優惠詳情表：

於以下商戶加入樂賞會 禮品詳情 百佳 SELECT佳之選即食燕麥片／原片大燕麥片／快熟燕麥片200克1包 (隨機一款) 屈臣氏 屈臣氏迷你紙手帕12包裝 豐澤 屈臣氏迷你紙手帕12包裝

（註：5月7日或之前已綁定的會員不適用，每位會員只限領取迎新禮物一份。）

由今年5月8日起，只要前往百佳、屈臣氏及豐澤門市的「樂賞站」拍卡或於收銀處經店員以人手綁定，成功加入「樂賞會」的易賞錢會員，即可享有迎新優惠。

優惠二：每日拍卡優惠（買滿$30即減$2）

針對老友記每日前往百佳或屈臣氏購買新鮮食材和日用品的習慣，「樂賞會」提供了極具實用性的恆常優惠。

老友記只需每天於百佳、屈臣氏及指定15間豐澤門市之「樂賞站」拍卡，即可一次過領取兩個優惠（百佳及屈臣氏），並需即日於百佳及屈臣氏門市使用，逾期作廢。領取優惠後，於百佳或屈臣氏收銀處結帳時，滿足指定金額（$30）即可自動扣減。

「樂賞站」適用於全線百佳、屈臣氏及指定15間豐澤門市，分店名單：https://bit.ly/48WRlYy

每日拍卡優惠詳情表：

商戶 詳情 優惠一 百佳 於百佳購物滿$30即減$2 優惠二 屈臣氏 於屈臣氏購物滿$30即減$2

每天於百佳、屈臣氏及指定15間豐澤門市之「樂賞站」拍卡，即可一次過領取兩個優惠（百佳及屈臣氏），優惠需即日使用，逾期作廢。

優惠三：星期三「樂賞日」專屬優惠（購物低至9折）

除了每日的恆常優惠，「樂賞會」將每逢星期三定為「樂賞日」。「樂賞會」會員只需於百佳、屈臣氏或豐澤門市收銀處結帳時，滿足優惠條件即會自動享用低至9折優惠；於屈臣氏酒窖購買「酒臣認證」Top50靚酒，展示「樂賞會」會員身份亦有折扣。

星期三「樂賞日」優惠詳情表：

商戶 詳情 優惠一 百佳 於門市購買佳之選/金御膳/超值牌產品享 9折 優惠二 屈臣氏 任何消費即享 95折 優惠三 豐澤 購買豐澤牌、小家電、長者護理產品享 95折 優惠四 屈臣氏酒窖 購買「酒臣認證」Top 50 品牌滿$198，即減$10* *門市限定，每人最高可減 $10

「樂賞會」將每逢星期三定為「樂賞日」，會員只需於百佳、屈臣氏或豐澤門市收銀處結帳時，滿足優惠條件即會自動享用低至9折優惠。

每日外出買餸及添置日用品，已是不少老友記的生活日常。易賞錢「樂賞會」的各項優惠，將原本只用於搭車的樂悠卡，輕鬆升級成涵蓋「柴米油鹽」的折扣優惠卡，正好迎合老友記精打細算的實際需要。

（資料及相片由客戶提供）