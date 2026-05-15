即食火鍋爆炸｜專家解化學原理　籲注意水量、勿加熱水、防有明火

聖保羅男女中學近日發生一宗涉及即食火鍋的意外，疑有學生進食即食火鍋時，火鍋發生爆炸，8名學生需送院治理。香港大學化學副系主任（教學）兼講師袁美恩今日（15日）接受電台節目訪問時，分析即食火鍋的運作原理及潛在風險。



聖保羅男女中學。（資料圖片）

袁美恩在港台節目《千禧年代》指，即食火鍋分為上、下兩層，上層盛載食物，下層放發熱包。她指發熱包主要含有氧化鈣，即俗稱的生石灰，部份產品會加入鋁以延長發熱時間，透過加水，生石灰會與水在30秒内會產生激烈的化學反應，溫度可迅速攀升，約一至兩分鐘升至最高溫，接近100度。

加熱水或水量超指示 發熱包化學反應會過於迅速及劇烈

她續說，若使用者加了熱水，或加的水量超出指示，發熱包的化學反應會過於迅速及劇烈，大幅增加風險。

聖保羅男女中學疑有即食火鍋麵加熱包疑發生爆炸，10人分別受傷或不適，消防處派出多輛救護車到場處理。（Threads @hihi_imsosmart）

至於即食火鍋的爆炸可能性，她指出有壓力過大與氫氣產生等兩個原因。首先是發熱包在產生化學反應時會產生大量水蒸氣，若容器的排氣孔被堵塞，容器內部會形成「閉環」，氣壓超出上限時便會導致爆炸，是「其中一個最大嘅危險」。

附近好有明火或會引發化學性爆燃

二是氫氣爆炸，若發熱包含有鋁粉，與水產生的反應會生成氫氣。發熱包在膨脹過程中可能混雜氫氣，若附近恰好有明火，或會引發化學性爆燃。袁美恩指今次事故中有學生有耳鳴情況，或與氫氣反應有關。

即食火鍋。（資料圖片）

就如何安全使用即食火鍋，袁美恩指不可拆開發熱包包裝，否則氧化鈣、鋁等化學物質與水的接觸面加大，會令熱量迅速上升。其次是控制水溫與水量，須按照指示加入適量室溫水，如用熱水會令化學反應加速，而過量水則有機會污染食物。

即食火鍋內的發熱包。（「Barrington RI Fire」twitter圖片）

她又指，大部份即食火鍋使用塑膠包裝，受熱時會變軟，有機會倒瀉致灼傷；有產品用金屬外殼，但因傳熱更快，會有燙傷風險。就如同處理廢棄物，袁美恩建議用膠袋將使用後的即食火鍋封好，避免殘留化學物質流出。