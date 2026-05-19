Towngas飛虎隊｜25分鐘速赴現場　通宵搶修只為市民喝一口熱湯

香港地底管網縱橫交錯，一旦工程意外損毀煤氣喉管，隨時影響家庭日常生活——煮飯沒有火，洗澡沒有熱水。就在這座城市的地下迷宮裡，煤氣公司(Towngas)有一群人日夜候命，隨時出動拆解危機，同事私下稱他們為公司的「飛虎隊」。



調度中心全天候運作 保障公眾安全

遇上突發事故，例如喉管遭其他工程損毀，Towngas的調度中心發揮了關鍵作用。煤氣公司助理總經理—輸氣操作許庭茵表示，中心24小時不間斷監測數據，向前線人員提供即時資訊，協助他們儘快處理緊急事故。無論事故大小，團隊的首要動作是迅速隔離受影響管段，把風險和影響範圍減到最低。

「25分鐘」是承諾，不是數字

煤氣公司助理總經理—配氣操作黃定國表示，緊急搶修隊有一項死線：接報後必須在25分鐘內到場。這個數字是公司的績效指標(KPI)，也是對全港市民的承諾。

入職五年、專責緊急維修工作的配氣工作組工程師巫浚晞坦言，地底施工環境複雜，行人路地底設施密集。每次出動都是與時間競賽，但無論多趕，安全永遠擺在第一位──同事的安全，還有途人的安全。

難忘年廿八寒夜通宵搶修 保住團年飯

談到最難忘的經歷，巫浚晞想起兩年前的年廿八。當晚天氣嚴寒，團隊深夜接報，為了不影響市民在除夕夜使用燃氣，同事們徹夜搶修，最終趕在過年前恢復供應。受影響的住戶得以和家人一起吃團年飯。

將心比己：下班後，我們也想喝口熱湯

「其實我們都是市民的一份子。」搶修隊員說，自己下班回家，也想有熱湯喝、有熱水洗澡。正是這種普通不過的心情，他們每次出動時都拼盡全力。他們笑言自己或許都是「守護型人格」──有人默默地守護家庭，他們就守護香港每一個家庭，讓城市的脈搏，在地底那些喉管裡默默流動。

（資料由客戶提供）