淘寶現山寨「日本叮叮」　港代理：不法商戶擅自生產　已開展維權

近期本港多區白紋伊蚊誘蚊器指數上升，不少市民會使用防蚊產品。有報道指，内地網購平台上出現多款山寨版的香港品牌「日本叮叮」產品，有關產品更被揭發不含任何官方認可的驅蚊化學成份。



「日本叮叮」總代理商威發藥業有限公司今日（21日）發聲明指，該冒牌產品由國内不法商戶擅自生產，威發從沒授權，目前已開展維權工作。《香港01》正向海關查詢有否在港發現相關冒牌產品。



有報道揭發，内地網購平台上售賣出現多款山寨版的港牌「日本叮叮」。（淘寶）

近日有内地傳媒報道，有商戶在淘寶上售賣山寨版「日本叮叮」。該產品的包裝設計偏日系，加上「日本」字眼，令消費者誤以為從日本入口。不過有調查發現，該產品是在廣州生產，原料加工和研發亦是在内地完成，被指是假扮日本貨。

「日本叮叮」總代理商威發藥業有限公司今日發聲明指，經核查後，這些假冒貨品均由内地不法份子擅自生產，威發沒有生產、銷售或授權製作，公司持續展開維權工作。

威發又指，由於内地商標註冊法規訂明，商標名稱中不可含有其他國家名稱，導致「日本叮叮」無法在内地註冊，令不法份子有機會盜用商標假冒產品，公司對此表示遺憾。

左為購自内地的產品實物，右為在日本、香港銷售的正品包裝。（資料圖片）

威發指，「日本叮叮」有三大防偽特徵，包括外盒的鐳射防偽標籤；刮掉包裝外的塗層標貼，掃描二維碼連接至「日本叮叮」官網，輸入16位防虛擬碼驗證真假；產品持有「489」開頭的獨立編碼，可於官方網站核實。