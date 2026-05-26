80年陳湘記書局創辦人陳以湘離世　享年112歲　晚年仍時常巡舖

80年老字號陳湘記書局創辦人陳以湘離世，享年112歲，據悉他於晚年仍時常巡鋪及打麻雀，又同菲傭每日飲茶。書局於七、八十年代出版武俠小說，後來兼營文具務求轉型，到今天文具銷售佔多達六成生意，但多來年依然堅持出版業務。



書局早年翻印《三字經》和《千字文》等古書，各種千奇百趣的書本都可在書局找到，該處被視為許多舊書愛好者的尋寶地。



陳湘記書局是香港知名的老字號書店，於1946年創立，目前已有逾80年歷史。（Facebook@Kit Chung Wong）

陳湘記書局是香港知名的老字號書店，於1946年創立，目前已有逾80年歷史。（Facebook@Kit Chung Wong）

陳湘記書局是香港知名的老字號書店，於1946年創立，目前已有逾80年歷史。（Facebook@Kit Chung Wong）

陳湘記創辦人陳以湘離世，享年112歲。（Facebook@商城雜記 Business Tales of Hong Kong）

出版武俠小說及千奇百趣書本 書局成舊書愛好者尋寶地

陳湘記書局是香港知名的老字號書店，於1946年創立，目前已有80年歷史，在灣仔及旺角均設有門市。書局於七、八十年代出版武俠小說，後來兼營文具務求轉型，到今天文具銷售佔多達六成生意，但多年來依然堅持出版業務，現時每年約出版十本書。

各種千奇百趣的書本均有，是許多舊書愛好者的尋寶地。書局早年翻印很多標點小說及《三字經》和《千字文》等古書，亦有出版林世榮等的武術著作以及多本關於粵曲及玄學術數作品。

自60年代起，書局不斷再版第一代廚神陳榮的《入廚叄十年》等烹飪書（Facebook@商城雜記 Business Tales of Hong Kong）

支持年輕作者團體「廿九几」出版 包括袁兆昌、王貽興、鄧小樺

於2004年，陳湘記支持本地年輕作者團體「廿九几」出版獨立作品，當年陳以湘三子陳炳新答允負責印刷、釘裝，不收印刷費。合作出版20多本書，今天「廿九几」各人都獨當一面，袁兆昌、王貽興、鄧小樺等人，至今都為文化界貢獻。

陳炳新曾在接受傳媒訪問時表示：「第三代有三個人，是耀彰、他的堂家姐和表哥，三人一起做，我只求把『陳湘記』的牌匾傳承下去。」