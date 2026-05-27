持鎅刀圖姦攜嬰荔景邨女住客　六旬漢被判囚9年　官斥為私慾犯案

荔景邨兩年前發生企圖強姦案，一名無業六旬漢尾隨推著嬰兒車的女住客，當女住客進入單位時，六旬漢用鎅刀指住她，說：「我冇諗住做咩，只係想開心吓」。入屋後，六旬漢大肆非禮和企圖強姦女住客，包括舔私處和指插陰道。女住客擔心自已和孩子的安全，不敢大聲呼救，便偷偷致電母親，並稱：「唔好傷害我個bb」，望母親明白她身處險境。母親聽到後感到不妥，和男友前往女兒單位，女住客才脫險。六旬漢今(27日)在高等法院承認嚴重入屋犯法、企圖強姦等5罪，法官判刑時指，本案案情嚴重，被告為滿足自已的私慾犯案，令事主受到創傷，最終判被告監禁9年。



被告梁錦華，67歲，承認嚴重入屋犯法、非禮、企圖強姦和兩項襲擊致造成身體傷害罪，合共5罪。控方透露，被告有與16歲以下女童非法性交、襲擊致造成身體傷害等案底。

辯方求情指，事件歷時約半小時，被告承認案情非常惡劣，其胞弟為他寫求情信。

被告梁錦華(蒙頭)承認承認嚴重入屋犯法、企圖強姦等5罪，被判囚9年。(資料圖片)

法官斥責 被告為滿足私慾犯案

法官杜麗冰引述事主的創傷報告，指本案對她造成持續的心理影響，她因受驚嚇，案發後已搬離涉案單位。此外，她感焦慮和情緒低落，性方面出現障礙。同時，她因不想回憶事件，對是否接受心理治療感到猶豫，法官則希望她選擇接受治療，以回復正常生活。

法官又引述被告胞弟的求情信，指被告在離婚後感到孤單，惟法官強調這不是犯案的藉口，也不應因此破壞他人的生活。

法官指，本案案情嚴重，被告為滿足私慾，尋找受害人，並帶同鎅刀闖入他人的住所犯案，期間事主備受折磨。就辯方指涉案時間約半小時，法官指事主當時擔心自己和其嬰兒的安全，即使案發只有10分鐘，也可以想像她當時所受的創傷。而被告摸胸、要事主濕吻等，亦令她尊嚴盡失。法官最終就5項控罪，判被告監禁9年。

被告用鎅刀指住事主 稱：「我冇諗住做咩，只係想開心吓」

案情指，於2024年7月5日下午，26歲女事主X推住嬰兒車，帶同9個月大的嬰兒返回寓所，被告尾隨她入升降機。在X開門入屋時，被告突然在後面問X：「使唔使幫忙？」，X轉身見到被告用鎅刀指住她，說：「我冇諗住做咩，只係想開心吓」。X因為害怕被告傷害她的嬰兒，遂讓被告入屋。

X入房安放好嬰兒後，手持鎅刀的被告緩緩走向她，X怕被告會傷害她和嬰兒而不敢求救，她坐在沙發上叫被告放下鎅刀，被告依言。他之後摸X的胸部，又脫下口罩強吻X的頸和唇，並把舌頭伸入X的咀內。被告問X是否很興奮，又叫X為他口交。此時，嬰兒哭泣，X便入房餵奶。被告跟隨X入房，掀起X的裙子和脫去其內褲，舔其私處，並指插X的陰道。X擔心遭強姦，但不敢反抗。她偷偷致電母親，說：「唔好傷害我個bb」，希望母親會意識到她需要幫忙。

事主母偕男友到達現場 被告稱是事主朋友 最終被制服

約4時許，X母接到電話後認為X可能遇到麻煩，立即偕男友上門查看，同一時間報警。X開門，被告則拿着鎅刀躲在門後，X母入屋見到被告起疑，被告自稱是X的朋友。X母和男友其後嘗試制服被告，被告掙扎期間扯X母頭髮和踢她，並打男友的頭和咬他肩膀。數分鐘後警員到場制服被告，以企圖強姦罪拘捕他。

被告在警誡下稱，他獨居在荔景邨，當日下午他帶鎅刀外出，打算找一個受害人來強姦，最理想是身材豐滿的女性。他在街市見到穿到裙子的X，被挑起性慾，因此尾隨X回家。被告承認侵犯X，稱他知道X很害怕，她因為嬰兒才不敢反抗。被告自稱因為憐憫X，所以最後沒強姦她。

調查另顯示，X的丈夫WHT在4時10分曾接到X來電，X沒說話，X其後在4時20分致電丈夫，告訴他被侵犯一事。

案件編號：HCCC225/2025