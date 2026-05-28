醫健通App全新升級介面及功能　打造更個人化健康管理體驗

醫健通App已推出全新介面及功能升級，將以更個人化、更清晰、更貼心的設計，進一步整合市民的公立及私營醫療紀錄，往後只需透過一個醫健通App，便可全面掌握個人及家人的健康狀況，令健康管理變得更方便、更連貫。



日常健康旅程 一切由你掌握

是次升級讓用戶全方位提升健康管理體驗，無論覆診、查看近期健康紀錄、跟進公營醫療計劃及服務，還是管理個人醫療文件，用戶都可透過醫健通App一站式輕鬆完成，日常健康事項從此更有條理。

全新的個人化頁面可讓健康資訊一目了然。新介面頂部特設「我的檔案」與「常用功能」兩個分頁按鈕，用戶能根據當下需要，一鍵順暢切換個人專屬健康動態或熱門功能。其中，「我的檔案」以個人化頁面為核心，涵蓋待辦事項如預約提示，醫療計劃服務提示、健康管理提醒及跨境健康紀錄申請等。日常健康管理則包括，如血壓、心跳、血糖、身體測量等，整合各類個人化健康資訊，讓所有重要資訊集中呈現；「常用功能」快捷鍵則整合各類日常熱門最常用功能，方便用戶快速選用，例如「搜尋醫生」、「預約系統」、「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」等。此外，「常用功能」內亦會顯示用戶最近使用的兩個功能，進一步提升用戶體驗。

實際好處：全面健康狀態 一App掌握

升級後的醫健通App有效提升資訊搜尋效率。透過清晰的版面分工，無論用戶想查看近期健康紀錄、追蹤健康數據，還是需要尋找預約紀錄與醫療服務，都可以更快捷找到所需內容。當中，清單化體驗更可幫助用戶持續跟進健康資訊。是次升級重點之一的新增「待辦事項」功能，會顯示往後的預約日程、健康管理提醒或健康評估安排，協助用戶更有條理地跟進自己的健康旅程。

55歲的陳先生患有初期高血壓，須同時在公立醫院及私家診所覆診。以往經常忘記覆診日期，當被家人詢問「下次覆診時間?」、「最近食緊咩藥?」、「尋日血壓幾多？」等，往往都未能夠即時回答。醫健通App介面升級後，陳先生只要打開「我的檔案」頁上的「待辦事項」，便會列出其往後的覆診日期，亦會見到量血壓的提醒；當中的「健康管理」小工具，更讓他能一眼看清近期的血壓紀錄。就算面對家人的提問，他只須打開醫健通App便能輕鬆回應，讓自己和家人更安心。

整合健康紀錄 一條時間線看清健康旅程

是次升級醫健通App另一個重點為「健康旅程」功能的優化。從「我的檔案」頁面可顯示最近180日內的健康紀錄，方便用戶快速查看；如有需要，用戶亦可按「更多」再查看過往紀錄，以了解自己的健康進程。

醫健通App升級後，可以按時間軸方式查看過往電子健康紀錄及醫療計劃詳情，以更輕鬆掌握自身健康進程。用戶更可以隨時查看放射報告及影像，「健康旅程」會以時間線整合化驗及放射紀錄、藥物紀錄、醫療證明書等，並涵蓋西醫及中醫各類紀錄，讓重要健康資訊一目了然，方便用戶全面了解不同階段的健康狀況，以及建立更健康的生活習慣。

32歲李小姐日常工作繁忙，還須定期覆診並按時服藥。過往她一直持續跟進健康狀況，也有使用醫健通App查閱相關醫療紀錄。在醫健通App升級後，李小姐可透過新推出的「健康旅程」功能，於同一頁面以時間軸方式瀏覽所有重要健康資訊，例如化驗及放射紀錄、用藥紀錄等，也能清晰呈現，讓她更容易掌握自身健康變化。在覆診前，她亦可快速查閱過往檢查結果及治療進展，與醫生討論時更具針對性，令整體健康管理更高效、更有條理。

全新升級的醫健通App以更個人化、更清晰及更方便的設計，全方位協助市民輕鬆地管理個人及家人的健康資訊及日常健康事項。由查看紀錄、跟進近期預約，到掌握健康數據與醫療計劃內容，健康管理從此變得更簡單、更順暢。

立即更新或下載醫健通App，開啟個人化的健康旅程：https://app.ehealth.gov.hk/redirection.html

(資料及相片由客戶提供)