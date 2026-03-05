中環華記食店月底結業　被喻隱世大牌檔　中環上班族頓失糧尾恩物

【結業潮／大牌檔／華記食店】被譽為「中環隱世大牌檔」的華記食店開業逾20年，憑「糧尾恩物」三餸飯深受上班族及街坊歡迎，惟店主在社交平台公布，隨着年紀漸大及後繼無人，加上經營環境愈來愈困難，將於本月底結業。翻查資料，該店的招牌三餸飯只收42元，而秋冬季節期間推出的蛇羹套餐，也一度引起網上熱話，吸引不少網紅探店。



被譽為「中環隱世大排檔」的華記食店三月底結業。（華記食店FB圖片）

華記食店兩原因結業︰店主年紀漸大後繼無人、經營環境困難

位於中環士他花利街的華記食店本月底結業，店主在社交平台表示，在中環屹立超過20年，一直為顧客提供「糧尾恩物」三餸飯及煲仔飯，惟隨着年紀漸大及後繼無人，加上本港近年經濟不景，經營環境愈來愈困難，即使感到不捨，也只能告別各位街坊。

華記食店屹立中環超過20年。（OpenRice圖片）

華記食店秋冬季節期間推出的蛇羹（圖左）一度引起網上熱話。（香港茶餐廳及美食關注組／Joseph Chie圖片）

被譽為「中環隱世大牌檔」 蛇羹套餐$55曾引起網上熱話

華記食店又被譽為「中環隱世大牌檔」，雖然身處香港核心區，定價相對同區食肆低，例如招牌三餸飯只收42元，每日即製多款小菜，隨餐附送足料例湯，另外秋冬季節期間推出的蛇羹套餐，憑55元的蛇羹配生炒糯米飯，一度引起網上熱話，吸引不少網紅探店。

華記食店的貓店長深受食客歡迎。（華記食店FB圖片）

華記食店嘆後繼無人加經濟不景：一磚一瓦都有感情

華記食店告別全文︰

由糧尾恩物三餸飯，到冬天一煲熱辣辣煲仔飯，老闆其實係唔捨得的。屹立中環超過二十年，一磚一瓦都有感情。只係年紀漸大，後繼無人，加上近年香港經濟不景，一間小小食店要撐落去，真係愈來愈難。捨得唔捨得，都要喺三月尾同大家講聲再見，在此亦多謝各位街坊多年嘅支持同厚愛。