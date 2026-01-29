地茂館結業｜九龍城42年茶餐廳1.31最後營業　冀將來呈現更好一面

【結業潮】開業42年的九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳因租約期滿，將於本周六（31日）結業，餐廳在門外張貼結業告示寫道：「天下無不散之筵席 ，希望不久將來會以更好一面呈現給大家」，並且「祝大家身體健康，萬事如意，有緣再聚」。



九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳日前公布，將於本周六（31日）結業。（Openrice@hhing91）

地茂館燒味粥麵茶餐位處九龍城42年，是不少市民的童年回憶。該店日前宣布，因租約期滿，將於本周六（31日）結業，門外的結業告示寫道：「天下無不散之筵席 ，希望不久將來會以更好一面呈現給大家」。店員回覆傳媒查詢表示，老闆將會休息，暫時未有詳細計劃，期望未來能夠重開。

開業42年的九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳因租約期滿，將於1月31日結業。（香港茶記關注組Facebook專頁/Ricky Cheung）

根據美聯(工商舖)網上資料顯示，地茂館燒味粥麵茶餐廳所在獅子石道19-21號地下舖位，面積2,600呎，現時放盤月租16萬元。