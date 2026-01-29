地茂館結業｜九龍城42年茶餐廳1.31最後營業 冀將來呈現更好一面
撰文：林子慰
出版：更新：
【結業潮】開業42年的九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳因租約期滿，將於本周六（31日）結業，餐廳在門外張貼結業告示寫道：「天下無不散之筵席 ，希望不久將來會以更好一面呈現給大家」，並且「祝大家身體健康，萬事如意，有緣再聚」。
地茂館燒味粥麵茶餐位處九龍城42年，是不少市民的童年回憶。該店日前宣布，因租約期滿，將於本周六（31日）結業，門外的結業告示寫道：「天下無不散之筵席 ，希望不久將來會以更好一面呈現給大家」。店員回覆傳媒查詢表示，老闆將會休息，暫時未有詳細計劃，期望未來能夠重開。
根據美聯(工商舖)網上資料顯示，地茂館燒味粥麵茶餐廳所在獅子石道19-21號地下舖位，面積2,600呎，現時放盤月租16萬元。
結業潮｜中信大廈有馬日本料理2.26結業 官員議員再失「飯堂」結業潮｜港首批拉麵店「麵屋一平安」美麗華分店 難敵貴租明結業結業潮｜台灣第一拌麵「老媽拌麵」全線結業 香港站舖位已被承租結業潮｜開業30載先施百貨西九龍中心店結業 顧客感可惜嘆經營難結業潮｜中環過百年涼茶店「春回堂」結業 金漆招牌已拆下