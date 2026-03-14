屹立上環40年老店「文昌文具」月底結業　退休婦來尋寶買紙憶當年

屹立上環40年的文具老店「文昌文具公司」將在本月31日最後一日營業。結業在即，其門外除了放滿傳統文具店標誌性的「百家姓」利市封外，亦貼上了全場貨品半價的告示。由於該店結業消息已在網上傳開，連日來都有不少年輕人或其他區市民來跨區「尋寶」。



其中已退休的顧客阮太，早年在會計師樓工作時，不時會用到紙質較硬的剛古紙，雖然現在沒再工作，再不需用到這種紙，但她專程來該店看看，並買了一疊剛古紙回家，笑說是買個回憶。



已在上環開業40年的「文昌文具公司」將在本月31日最後一日營業。（洪戩昊攝）

結業在即，其門外貼上了全場貨品半價的告示。（洪戩昊攝）

位於上環孖沙街的「文昌文具」已經營了超過40年，惟該店將於本月底結業，有關消息並在網上社交媒體傳開，引來不少網民留言表示感到可惜，「又少一間老店」。有網民透露，該店現時由八旬老闆負責經營，由於年紀老邁打算退休，下一代亦因不看好經營文具店的前景，所以不願接手，所以令這家老店無奈結業。

記者今日到訪店舖現場，曾向老闆了解結業原因，但他以工作十分繁忙為由，未有回應，僅表示3月31日是最後一個營業日。

文昌文具的一大標誌，是在門口位置有兩個放滿「百家姓」利市封的大貨架，選擇包羅萬有，連較少有的姓氏利市封如「司馬」和「上官」等都可以買到。（洪戩昊攝）

文具店內頗為狹窄，中間有一個巨型貨架，放滿大大小小的不同文具。貨品琳瑯滿目，穿梭其中，頗有尋寶之感。（洪戩昊攝）

文昌文具的一大標誌，是在門口位置有兩個放滿「百家姓」利市封的大貨架，選擇包羅萬有，連較少有的姓氏利市封如「司馬」和「上官」等都可以買到，亦有不同場合專用的利市封。

文具店內頗為狹窄，中間有一個巨型貨架，放滿大大小小的不同文具。貨品琳瑯滿目，穿梭其中，頗有尋寶之感。

宋先生買了一批用作繪圖的針筆，是一些舊款的筆。（洪戩昊攝）

「筆迷」來「尋寶」 驚喜買得舊款針筆

近年屢有文具店結業，尤其類似「文昌」這類老店更加買少見少，故該店清貨結業消息傳出，吸引不少年輕人前來「尋寶」，搜尋一下極具歷史痕迹的舊式文具，包括吸引「筆迷」宋先生前來選購。他稱原本不認識這間店舖，剛好路過看到減價告示，便進店看看，果然讓愛好收藏筆的宋先生有意外收穫。他買了一批用作繪圖的針筆，是一些舊款的筆，他表示在其他店舖已很難找到。

阮太買東西後到門外拍照留念。（洪戩昊攝）

阮先生買了一款印上「百日之喜」的利市封。（洪戩昊攝）

退休會計婦買剛古紙回憶當年 店外「打卡」留念

另一對來尋寶的夫婦阮先生及阮太稱，平日常經過該店，雖稱不上是熟客，但也對店舖有些感情。他們今天剛巧經過，看到店舖貼出減價告示，知道即將結業，於是便入內選購貨品，支持一下。

阮先生買了一款印上「百日之喜」的利市封。他稱剛好有朋友家中擺百日宴，利市封十分應景。他又表示，其他文具店已很難找到這些較少見、適合相關用途的利市封，而且這些利市封還是本地印刷的。

阮太買了「剛古紙」。（洪戩昊攝）

阮太則買了一疊剛古紙。她稱本身已退休八、九年，當年在會計師樓工作時，公司便是用這種紙質較硬的剛古紙。雖然她現在沒再工作，再不需用到這種紙，但她依然買了一疊回家，笑說「當買個回憶」。她事後更在店外用手機為「文昌文具」拍照打卡留念，流露不捨之情。