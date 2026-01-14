結業｜尖沙咀Fortnum & Mason續大排長龍　有粉絲兩度掃貨花$4000

位於尖沙咀K11 Musea的英國品牌Fortnum & Mason自上周五（9日）宣布結業，並推出清貨優惠以來，連日吸引大批顧客光顧，於開店營業前已大排長龍。有粉絲日前掃貨後意猶未盡，今日（14日）更第二度來排隊，前後共花4千元購買一批茶葉等戰利品，笑說「好抵」。



由於店方於下午貼出告示指「餅乾已全部售罄，部份茶品存貨有限」，有不少排隊人士疑預見無法買到心頭好，陸續離開，下午約3時僅餘50人輪候入店，一小時後店方更提早截龍。



下午3時，約有50人在位於尖沙咀Fortnum & Mason門外排隊。（董素琛攝）

開業7年、位於尖沙咀K11 Musea的英國王室御用食品品牌Fortnum & Mason宣布將於本月25日結業，連日都持續有數以百計粉絲在排隊等候入店掃貨，人流逼爆。今日（14日）下午約3時，人流減退不少，有約50人在排隊，原來排隊處已有告示牌顯示，「本店的餅乾已全部售罄，部份茶品存貨有限。敬請把握選購，感謝您的體諒與支持。」相信有不少排隊人士疑預見未能買到心頭好，陸續離開，故出現近日算是較少人流的時候。

記者在下午3時50分開始排隊，輪候了約45分鐘便成功進店。不過，店內大部份貨架都已清空，仍然有售的產品以茶葉、朱古力及酒類為主，尤其是茶葉剩下較多。店方亦於下午4時提早截龍。

店內有告示顯示「選購任何1件商品可享75折優惠，2至5件商品可享6折優惠，選購6件或以上可享4折優惠。」若購買160克裝牛奶朱古力榛子，原價售148元，四折則僅約60元；250克裝經典伯爵茶售238元，四折後為95.2元；而每支售308元的倫敦白蘭地，四折後只需約123元，現場有不少粉絲認為「好抵」。

店內的告示牌顯示，選購任何1件商品可享75折優惠。 （董素琛攝）

尖沙咀Fortnum & Mason店內，大量貨架已清空。（董素琛攝）

居於九龍塘的梁小姐，於店舖宣佈結業後，兩度前來光顧。（董素琛攝）

居於九龍塘的梁小姐下午12時來到排隊，等候2小時才能進內購物，她花費逾2千元，購買茶葉等產品。她笑言，購入了貨架上最後兩罐的伯爵茶葉，對此感到幸運。她透露，店舖宣布結業首日已曾經前來購物，當時亦花費逾2千元購物，認為清貨優惠「好抵」。

俞小姐（左）及友人何小姐（右），各花費逾千元於店內購物。（董素琛攝）

俞小姐及友人何小姐，知悉品牌撤出K11 Musea後，便立即於網上訂座，到餐廳用膳。她們於餐廳點選了下午茶套餐，每人花費約500元，其後到樓下購買商品。俞小姐本打算購買曲奇餅，但因已售罄，她最終花費逾千元購買茶葉及朱古力。至於何小姐同樣花費逾千元，購買香檳、心型泡茶器等產品，她說該心型泡茶器已是最後一個，「所以其實都有啲紀念價值」。

對於該店要結業，她們指香港尚有購買的途徑，「唔係話去到一撤出就冇晒。」她們認為，該店最吸引之處在於「餐廳可以望海，其實個view（景觀）、所有嘅嘢都會覺得好舒服。」