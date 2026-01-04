全港首間兔Cafe1.11結業　去年底曾發生火警　兔店長︰修復有難度

【結業潮／Rabbitland Cafe／兔仔咖啡室】全港首間兔仔咖啡室「Rabbitland Cafe」2016年在銅鑼灣樓上舖開業，惟去年12月27日發生火警，雖然兔仔與店員平安無恙，惟修復店舖有難度，店長日前宣布提早結業，將於本月11日最後營業，店內多隻兔仔會由經驗豐富的店員各自帶回家飼養，呼籲大家毋須擔心。



店長又指，經營咖啡店耗費心機，現時沒有復業的想法。「10號風球黑雨農曆年都要返去照顧佢哋（兔仔），全年無休，所以店長都要休息吓了。」



兔仔咖啡室「Rabbitland Cafe」宣布結業，店長日前在社交平台發文指，上周店舖曾發生火警，感謝消防員救火及幫忙，店員及兔仔均平安無事，惟因修復店舖有難度，與業主商討後決定提早結業，最後營業日為1月11日。

店長︰結業後店員各自帶兔仔回家飼養 沒考慮復業

不過，店內的兔仔將如何安置？店長稱，與職員都擁有豐富的照顧經驗，結業後將各自帶牠們回家飼養，大家毋須擔心，然而經營咖啡店耗費心機，現時沒有復業的想法。

應該唔會喇，因為經營兔兔Cafe都要好多心機，10號風球黑雨農曆年都要返去照顧佢哋，全年無休，所以店長都要休息吓了。 Rabbitland Cafe店長

去年底曾發生火警 消防一度需開喉灌救

翻查資料，「Rabbitland Cafe」在2016年開業，選址銅鑼灣謝斐道的樓上舖位，號稱全港首間兔仔咖啡室，顧客可邊喝咖啡，邊撫摸毛茸茸的兔仔，更可近距離親自餵食。不過顧客進店前須穿上襪子，否則不可內進。

店長提到的火警發生在2025年12月27日下午約3時，當時有4輛消防車到場滅火，消防員一度開喉灌救，多隻兔仔連同飼養籠被送下樓疏散。

Rabbitland Cafe結業通知全文︰

Rabbitland即將結業了！我哋會營業至11/1/2026



上星期收到唔少客人關心問候，因為知道我哋舖頭火燭。首先感謝消防員救火和幫助，所有人同兔仔都平安無事。但係因為修復有難度，同業主商討後決定提早結束營業。



開業至今差不多9年，非常感激大家支持。



營業時間 13:00 - 21:00



敬請預約Whatsapp 52810280



Rabbitland Cafe解答問題全文︰

倒數9日營業



收到大家嘅問題



Q 兔兔之後點安置？

A 店長同店員會帶佢地返屋企。全部都有超豐富養兔兔經驗，所以大家唔使擔心



Q 會唔會搵地方重開

A 應該唔會喇，因為經營兔兔Cafe都要好多心機，10號風球黑雨農曆年都要返去照顧佢哋，全年無休，所以店長都要休息吓了

