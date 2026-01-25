結業潮｜港首批拉麵店「麵屋一平安」美麗華分店　難敵貴租明結業

本港餐飲業結業潮未止，有「香港首批日本拉麵店」之稱的「麵屋一平安」位於尖沙咀美麗華廣場的分店，開業約20年，無奈宣布將於明日（26日）結業。店方在社交平台表示，由於租金長期高昂，經營壓力日益加重，加上業主決定不再續租舖位等因素，影響決定結業。店方指，衷心感謝每位顧客的支持，特別感謝自店舖20年前開業以來一直陪伴的客人，指「因為你們的支持，這間小店才能走過如此漫長而珍貴的歲月。」



麵屋一平安位於尖沙咀美麗華廣場分店將於1月26日結業。(openrice圖片)

「麵屋一平安」美麗華店結業公告。（「麵屋一平安」Threads圖片）

「麵屋一平安」長崎拉麵（「麵屋一平安」Instagram圖片）

被稱為「香港第一代日本拉麵店」的「麵屋一平安」日前在社交平台發文，以「懷着不捨的心情」宣布，屹立於尖沙咀美麗華廣場20年的分店將於明日結業，日後顧客欲光顧「麵屋一平安」，便要到位於尖東的總店。

店方在文中解釋，由於租金長期高昂，經營壓力日益加重，加上業主決定不再續租該店舖位。同時，過去兩年間受多方面因素影響，整體經營狀況未如理想，因而作出結業決定。

店方稱衷心感謝每一位支持一平安的顧客，尤其是自該分店20年前開業以來一直光顧的食客，因為他們的支持，該間小店才能走過如此漫長而珍貴的歲月。

「麵屋一平安」於1984年在尖東創立總店，開業逾 40 年，品牌創始人島田逸子當年看中香港人對日本拉麵的熱愛，將該品牌引入香港，為本港的元祖級日本拉麵店。該店受歡迎的產品有長崎拉麵及和牛粒飯。長崎拉麵以豬骨熬煮湯底，搭配嚼勁十足嘅粗麵，再配以豬肉片、蝦、魷魚同季節性蔬菜，讓食客品嘗地道的長崎風味。

食客在網上留言表達不捨。（Threads截圖）

至於今次結業的美麗華廣場分店已陪伴港人20載，有不少食客在網上留言表示不捨，指對該店充滿回憶，有人指「以前拍拖會去美麗華店」，亦有人指，「去了十多年。小朋友由幼稚園吃到現在讀大學了！」另有人感慨指：「童年回憶又冇一間，前排去食先感嘆，無論個商場點變，你哋都仲喺度，好勁！」