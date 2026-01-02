大圍「生昌潮州海鮮酒家」2月結業︰捱過沙士新冠 捱不過2025年
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【結業潮／星光大道／燒賣／元旦／夜繽紛】2026年剛剛開始，本港結業潮並未遏止，屹立大圍26年的「生昌潮州海鮮酒家」，以全港獨有的長條型潮州打冷檔著名，顧客更可在門口揀選心儀的美食，深受饕餮歡迎，惟店方在除夕（2026年12月31日）在社交平台公布即將光榮結業。
店家感嘆過去26年曾見證香港的光輝歲月，也捱過沙士及新冠兩個疫情，惟2025年以來「各種因素」變差，預告只營業至2月中農曆新年前。老闆說：「我內心雖然不捨但總算無憾，亦無負當年推廣手工潮洲菜的初心。」
「生昌潮州海鮮酒家」1999年3月18日在大圍下徑口村開業，顧客可在門口長條型打冷檔及地道手工潮州菜，揀選心儀的美食，在店外的露天環境與親朋好友暢快痛飲，吸引不少饕餮專程跨區品嚐。
捱過沙士及新冠疫情 店主稱捱不過2025年以來「各種因素」變差
惟該店除夕在社交平台發布結業通知，感嘆食客過去26年曾見證香港的光輝歲月，稱捱過2003年的沙士及2020年的新冠疫情，惟2025年以來「各種因素」變差，認為是時候結業，預告將營業至農曆年底（即2月初）。
我內心雖然不捨但總算無憾，亦無負當年推廣手工潮洲菜的初心。
翻查資料，店主上世紀70年代從潮州移居香港，憑潮州人「愛拼才會贏」的拼搏精神，最終在1999年創立「生昌潮州海鮮酒家」，創業初心為推廣手工潮洲菜，招牌菜包括鹽焗烏頭、滷水拼盤、潮州凍蟹等。
「生昌潮州海鮮酒家」結業通知全文︰
老闆的話：
生昌由1999年3月18日開業至今，經歷了多年的風風雨雨！見證住香港光輝的日子，亦捱過了沙士和疫情，但由於今年以來各種因素變差，我地覺得是時候結束營業了。
在此誠心多謝咁多位街坊同食客嘅支持，無你哋嘅支持，就無生昌。我內心雖然不捨但總算無憾，亦無負當年推廣手工潮洲菜的初心
生昌暫定做到農曆年底，結業前嘅堂食、到會同外賣都會由下午4點至11點正常供應…
惜緣惜福
