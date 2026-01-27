Pizza-BOX最後分店觀塘店沒開門料已結業　曾擁14店　網民嘆唏噓

【結業潮／餐飲業／Pizza-BOX／薄餅】結業潮持續，Pizza-BOX位於觀塘康寧路的全港最後一間分店疑似也已結業，意味著Pizza-BOX全線撤離香港。該店原定於每日早上11時開業，今早到達時，店舖沒開門，敲閘亦無人應。隔鄰車房及電器舖的老闆表示，該店上星期已停業，曾貼出停業告示。據悉，有該店員工稱遭欠薪逾3個月，《香港01》正向勞工處及積金局查詢事件。



位於觀塘康寧路、全港最後一間Pizza-BOX分店疑似結業。（戴慧豐攝）

有市民周一（26日）在社交媒體上指，位於觀塘康寧路的Pizza-BOX分店已經結束營業。記者致電Pizza-BOX熱線，沒有人接聽，其留言信箱亦已爆滿，無法留言。其官方網站亦無法登入。不少網民留言表示不捨，有人稱其價錢合理「執咗好可惜」、「一個時代嘅逝去」、「真係有啲唏噓。」

Pizza-BOX官方網站無法顯示。（網站截圖）

Pizza-BOX源自美國連鎖薄餅品牌Domino's Pizza，該品牌在1985年進軍香港及澳門。（Pizza-BOX facebook）

《香港01》今早11時到達該分店，店舖未開門，敲閘亦無人應。隔鄰車房的老闆表示，該店約上星期四已停業，曾貼出停業告示。電器舖老闆葉先生表示，該店生意及人流「麻麻」，又引述該店員工曾稱遭拖欠逾3個月薪金。《香港01》正向勞工處及積金局查詢事件。

位於觀塘康寧路、全港最後一間Pizza-BOX分店疑似結業。（林子慰攝）

翻查資料，Pizza-BOX源自美國連鎖薄餅品牌Domino's Pizza，該品牌在1985年進軍香港及澳門，惟後來2003年2月特許經營合約完結，營運商改名Pizza-BOX，在同年3月重新開業。Pizza-BOX高峰期在全港開設14間門店，包括旺角、紅磡、元朗、筲箕灣及大埔等，惟近年門店數目不斷縮減。

去年11月8日，其火炭分店有多名員工指自8月起被拖欠薪金，合計欠款約十多萬。該分店同日起結業。