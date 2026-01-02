西環148年老店陳聯馨香莊結業　難敵內地平香　傳人嘆對得住太公

【結業潮／老字號／陳聯馨香莊】踏入2026年，本港結業潮仍未停，位於西環石塘咀的148年老字號「陳聯馨香莊」宣告下月5日光榮結業。第三代傳人陳伯伯今日（2日）向《香港01》表示生意難做，因社會習俗不再提倡燒香，燒香的形象愈來愈負面，加上內地廉價香的衝擊，只好決定結業，但他選擇豁達面對，以笑臉迎接最後一日︰「我對得太公住啦。守業難呀，哈哈哈！」



翻查資料，「陳聯馨香莊」由陳燕堂在1877年創立，初期總行位於澳門十月初五街，在香港也設有分店，隨着時代變遷，只餘下香港分店繼續經營。經過歷代搬遷，如今石塘咀店仍留下昔日百年的痕迹，掛有「陳聯馨棧」的牌匾，招紙仍印上陳燕堂的黑白色肖像。



「陳聯馨香莊」暫定下月5日結業，若全店清貨則可能提早落閘，店主歡迎街坊與顧客到店聚舊告別。（林遠航攝）

「陳聯馨香莊」創立於1877年，經過歷代搬遷，現址位於石塘咀均益大廈。（林遠航攝）

過百年老字號「陳聯馨香莊」下月5日結業

有網民昨日元旦（1日）在社交平台表示，位於石塘咀的過百年老字號「陳聯馨香莊」即將光榮結業。不願上鏡的第三代傳人陳伯伯年約八旬，他向《香港01》表示暫定下月5日結業，若全店清貨則可能提早落閘，歡迎街坊與顧客到店聚舊告別。

石塘咀店仍留下昔日百年的歷史痕跡，掛上「陳聯馨棧」的金漆牌匾。（林遠航攝）

結業原因︰社會習俗不再提倡燒香、形象負面、內地廉價香衝擊

陳伯伯透露，結業主因是社會習俗已逐漸改變，雖然信奉佛教的人數增加，但社會不提倡燒香，同時部份人認為燒香產生的煙霧具有毒素，以致燒香的形象愈來愈負面，再加上內地廉價香的衝擊，感嘆現在生意難做。

「陳聯馨香莊」堅持傳統做法，選用香木磨粉整香，成本比較高，因此售價高於其他店舖。（林遠航攝）

第三代傳人豁達迎接結業︰我對得太公住啦

陳伯伯又指，坊間的廉價香或由普通的木粉添加香油製成，雖然工廠已搬往內地，但他們則堅持傳統做法，選用香木磨粉整香，製作成本較高，因此售價高於其他店舖。

被問到會否感到悲傷，陳伯伯則選擇以豁達的態度迎接結業之日，笑說面對內地多年來的衝擊，仍能守業至現在，已沒有愧對祖先。

大陸地方人工材料平，咁冚過嚟我哋嗰度，我哋冇辦法嘛，要適應咪要走返去上面做（香），就咁簡單，但上去做要保持返自己個品質，如果冇品質點維持到咁耐？大陸1978年開放，我哋1982年上去至做到𠵱家，我對得太公住啦。守業難呀，哈哈哈！ 陳聯馨香莊第三代傳人陳伯伯

「陳聯馨香莊」早於清光緒三年（1877年）由新會陳沖人陳燕堂創辦，初期總行位於澳門十月初五街。（林遠航攝）

「陳聯馨香莊」1976年踏入99周年，當時的媒體報道。（林遠航攝）

1877年澳門創立 總行位於十月初五街

翻查資料及綜合陳伯伯的口述，「陳聯馨香莊」早於清光緒三年（1877年）由新會陳沖人陳燕堂創辦，初期總行位於澳門十月初五街，工廠則設在沙梨頭田畔街，曾是澳門神香業最著名的老廠，明星產品包括「上黃檀息香」及「龍涎盒茄香」等，更銷往當時的金山、南洋及中國南方各地。

維持傳統包裝 招紙印有創辦人陳燕堂的黑白色肖像

那時候「陳聯馨香莊」在香港皇后大道西設有分行，惟隨着時代變遷，神香業日漸式微，澳門總行結業，只餘下香港分行繼續經營，並搬至石塘咀均益大廈商場現址。

記者現場所見，石塘咀店仍留下昔日百年的歷史痕迹，例如掛上「陳聯馨棧」的金漆牌匾，可惜舊店一對龍香鎮門遷址後未能保留。而貨品仍然維持過百年前的傳統包裝，招紙上印有具年代感的黑白色肖像，正是陳伯伯的先祖陳燕堂。

印在招紙上的黑白肖像，正是店主的先祖陳燕堂。（林遠航攝）

石塘咀店仍留下昔日百年的歷史痕迹。（林遠航攝）

時至今日仍然遠銷至海外華人聚集的國家

時至今日，「陳聯馨香莊」的業務分為零售及批發，市場不僅限於香港，仍然遠銷至海外華人聚集的國家，包括馬來西亞、美國、英國及法國等，甚至非洲毛里求斯也有擁躉。可惜橫跨三代長達的148年的老字號，也不敵時代洪流，即將在港澳兩地消失。