錦上路跳蚤市場明結業　多人來尋寶　場主嘆18年人流不及最後時光

本港最後一個大型市場、開業近18年的元朗「錦上路跳蚤市場」，原定今日（31日）最後一天營業，場主陳義漢指本來安排明日清場，準備交還業主港鐵，但因今天有雨，影響大家來道別，故改為明日最後營業，會「一路執一路賣」，亦可能延長開放時間，「總之燈就照開」。他指這個跳蚤市場結束後，難以再找新地方繼續經營，縱有不捨，他也淡淡然道：「時代洪流係咁，要變也擋不住。」



不過，他慨嘆由開業至今，多年來的人流及坊間討論熱度，竟然不及倒數一個月的最後時光。他稱知道這段最後日子，有不少人在網上轉發相關消息，所以吸引很多跨區人士專程來尋寶，甚至有不少檔主原本已收拾等清場，也趁機購入新貨，重新開檔迎賓。



2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

位於錦上路港鐵站對開的元朗錦上路跳蚤市場，自2008年開業，為香港最後一個大型市集，以往每逢周末及公眾假期都會開放，朝十晚八，不少區內街坊或區外市民都會到此一遊，並在攤檔中「尋寶」。不過，跳蚤市場位置屬港鐵北環線發展範圍，租戶原本去年10月需要遷出，後來獲寬限延期至今日最後營業。

今日不時有微雨，下午1時30分左右，錦上路跳蚤市場人頭湧湧，遊人擠滿市場內的通道，亦不斷有新遊人加入，他們都在市場內尋寶選購心頭好，或買懷舊小食及拍照留念。場內約有60檔商戶營業，過去一段時間沒有營業的檔位，今天也有開門。

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

鄺小姐及劉小姐今日是第一次到錦上路跳蚤市場，鄺小姐表示以往從未到訪，在社交媒體上知道跳蚤市場要結業，於是前來感受一下。她們花了約200元購物，買了一份禮物給朋友，又買了懷舊童年玩意吹波膠。

她們指跳蚤市場賣的貨品便宜，與其他地方售賣的種類並不一樣，亦未必可在其他地方找到。鄺小姐及劉小姐又觀察到跳蚤市場多為本地商戶及本地客。如果本港其他地方都有跳蚤市場，她們認為會是好事，既多了個好地方讓市民閒逛，亦有地方讓本地商戶經營小生意。

2026年1月31日，錦上路跳蚤市場結業在即，鄺小姐（右）及劉小姐（左）特意前來閒逛參觀，又花了約200元購物。（楊凱力攝）

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

大學生區小姐及葉小姐則與同學一行4人來拍攝影片，為跳蚤市場留下影像紀錄。她們認為跳蚤市場是一個有人情味的地方，可惜要配合發展而結業。她們不約而同地認為香港很難再有類似的跳蚤市場，香港文創產業如非有政府投放資源去推動，亦很難發展。

2026年1月31日，錦上路跳蚤市場結業在即，大學生區小姐（右）及葉小姐（左）與同學一行4人來拍攝影片，為跳蚤市場留下影像記錄。（楊凱力攝）

元朗錦上路跳蚤市場周日(2月1日)最後營業。(錦上路跳蚤市場FB圖片)

不少檔主不捨「執住嘢喊」 場主：時代洪流係咁，冇辦法

場主陳義漢今天在場內遊走，有商戶一見到他便上前合照留念。他表示，由於今日天氣欠佳有雨，明日會趁着讓檔主回來收拾清場，繼續開放營業，讓檔主可以最後清貨，「我同啲檔主講晏啲走啦，賣埋佢啦」，預計明日亦會多人。問到結業有何感受，他形容會淡然面對，又稱有檔主非常不捨，「佢哋喺度坐咗十幾年，之後都唔知去邊度」，「有啲執緊嘢都喊」，但在社會洪流下亦沒有辦法。

2026年1月31日，錦上路跳蚤市場結業前一天，場主陳義漢在場內遊走，有商戶一見到他便上前合照留念。（楊凱力攝）

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

他又說，感謝港鐵認同他「平做」的理念，給予一個地方讓他們經營，而且租金不貴。陳先生續說，跳蚤市場收入不多，每月最多30餘萬，但加上「燈油火蠟」、人工成本，要在其他地方再辦並不容易，而且其他地方租金肯定較貴。他又指，北上消費潮對跳蚤市場生意影響最大。

跳蚤市場結業在即，不少市民因此來捕捉最後的面貌，陳義漢指上月已開始多人，他亦慨嘆由開業至今，多年來的人流及坊間討論熱度，竟然不及倒數一個月的最後時光。

他稱知道這段最後日子，有不少人在網上轉發相關消息，所以吸引很多跨區人士專程來尋寶，甚至有不少檔主原本已收拾等清場，也趁機購入新貨，重新開檔迎賓。有檔戶反映「一個禮拜已經做返幾個月嘅生意」，十分旺場。

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

陳義漢說，場內有不少高齡檔主，最年長甚至有90多歲。其中賣郵票的檔主陳先生今年88歲，約6、7年前開始在跳蚤市場內賣郵票。他指會有不捨，但城市要發展亦別無他法，「唔係點搵錢」。他受訪時邊說邊向記者展示收藏，全都是他年輕時開始收藏起來的郵票，共有約2,000枚。陳先生又感慨現時已沒什麼人懂得欣賞郵票，跳蚤市場結業後，或會將部份收藏贈與學校等。

2026年1月31日，錦上路跳蚤市場結業前一天，賣郵票的陳先生（左）是錦上路跳蚤市場其中一位商戶，他已88歲，約6、7年前開始在跳蚤市場內賣郵票。他指會有不捨，但要發展亦別無他法。（楊凱力攝）

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

另一檔主楊小姐則年資較淺，去年才加入跳蚤市場，主要售賣藝術品，亦有一些仿清朝瓷器及擺設。她雖然較遲加入，但形容這裏是一個大家庭，每個檔主每個周末都會回來，然後在自己的檔位展示貨品，很有人情味。楊小姐又形容市場環境優美，最喜歡旁邊一棵棵大樹，並希望日後發展時，這些大樹可以留下。

楊小姐則年資較淺，2025年才加入錦上路跳蚤市場，但形容跳蚤市場是一個大家庭。（梁鵬威攝）

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（梁鵬威攝）

港鐵公司早期為推動附近一帶人流，在錦上路車站旁空地設立跳蚤市場，市場佔地50,000平方呎，共有160個攤檔，以每月2,000元租予散戶經營小本生意，後來租金加至2,200元。攤販主要售賣香港懷舊食品龍鬚糖、麥芽糖、兒時玩意吹波膠、彈彈波等，亦有不少夜冷舖，賣茶杯、電器，甚至有「退役」的路牌、巴士牌等。