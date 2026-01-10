尖沙咀Fortnum & Mason將結業　過百人排隊等掃貨　忠粉感不捨

開業7年、位於尖沙咀K11 Musea的英國皇室御用食品品牌Fortnum & Mason昨日（9日）宣布本月25日結業，推出低至4折清貨優惠，消息一出已吸引大批市民到場購物。今到場排隊的人潮不減，店舖早上11時開門營業前，已有逾百人排隊光顧。



排隊頭的市民表示，早上10時前已到場，打算花費逾千元購買茶葉及餅乾，稱「我哋本身真係好鐘意（品牌），同埋都真係最後啦嘛。」有居港日本人稱，昨日亦曾到場，因人流眾多未能進內，故今早提前10時半排隊，打算購買茶杯。



今早10時30分，約60人在位於尖沙咀K11 Musea的Fortnum & Mason排隊。至開店營業的11時，排隊人數已超過一百人。（董素琛攝）

Fortnum & Mason早於1707年在英國倫敦創立，直至新冠疫情前的2019年底，進駐尖沙咀K11 MUSEA。

今早約10時30分，約60人在位於K11 Musea的Fortnum & Mason排隊，等候店舖開門營業，期間不斷有人加入隊伍。至早上11時，店舖開門營業，在場排隊人士已超過一百人。

記者曾嘗試約11時起排隊，一小時候仍在隊伍中間，未能進內，期間有人放棄輪候。現場排隊人數目測有過百人，有已光顧的客人手持「一抽二掕」的戰利品離場。

忠粉感不捨 料花千元買茶葉餅乾

排頭位的旺角居民林小姐說，今早10時前已來排隊，稱因為「我哋本身真係好鐘意（品牌），同埋都真係最後啦嘛，都過嚟望一望」，故早早來到仍覺值得。她說，已光顧品牌10年之久，購買茶葉等產品，以往到英國旅行的時候亦曾光顧。她認為，相較香港店，英國店「（店舖設計）相較classic（經典）啲」。

林小姐今天打算花費過千元購買茶葉及餅乾等的產品，認為低至四折的優惠吸引。她對店舖結業感到不捨，以後購買品牌產品只可靠代購，或到香港以外地方購買。

昨日人流多難進入鋪內 居港日籍客今再接再厲

居港兩年的日籍女子Mayumi稱，昨日曾到場打算光顧，但因人流眾多未能進內，故今早約10時30分到場排隊（Because I went here yesterday and I can’t enter because it’s crowded）。她對店舖今天未開門營業已吸引大量顧客感到驚訝。她續指，以往亦曾光顧品牌，購買茶杯等產品，認為此處的產品質素佳，現時低至四折的優惠吸引。

沙田街坊首次光顧 因4折優惠抵

沙田區居民劉小姐稱，在店舖營業前已來到排隊，離開時手持一大袋戰利品。她說，購買6件產品可享4折優惠，已花費1,000元購買茶葉及餅乾等產品，認為相關折扣「好抵」。她續指，以往未曾光顧此品牌，笑言「見到有優惠咪試下」。