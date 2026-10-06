蔡天鳳案｜蔡向母指前家姑在孩子前說其壞話　蔡急售單位有原因

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（6日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續作供，她提及蔡天鳳與鄺家交惡後，鄺家開始有小動作，並指前家姑李瑞香曾在蔡的兩名孩子面前講蔡的壞話，又阻止蔡與孩子聊天，令蔡感到不開心。



此外，蔡母又提到蔡天鳳減價求售單位的原因，並指蔡曾提及，寧願少幾百萬元，總好過房子被人騙。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母指蔡天鳳(圖)曾向她透露與前家姑李瑞香曾在蔡的孩子面前說蔡的壞話。(蔡天鳳IG)

蔡母指前家姑李瑞香(圖)因為蔡天鳳才得到富足生活。（廖雁雄攝）

蔡天鳳向母指李瑞香做小動作

控方在庭上播放多段蔡天鳳生前與母親張燕花的海南話語音訊息，其中一段蔡天鳳說：「佢（李瑞香）做埋啲小動作，又唔珍惜呢啲福氣.......有咁樣嘅生活都不知道多謝我。」

張指李瑞香因蔡有工人司機和靚衫手袋

張庭上解釋，鄺球妻子李瑞香的生活因蔡天鳳而有很大改善，張說：「（佢）有兩個工人服侍，專人司機，靚衫褲，靚手袋，又有錢用。」惟她指鄺家仍常向蔡和鄺港智所生的兩名子女講蔡天鳳壞話，她指李瑞香成日同蔡與鄺港智所生的一對子女說：「媽咪神經病。」

指鄺家曾阻止蔡與孩子聊天

張又指，蔡在2023年農曆新年間，曾到法國出席時裝周，丈夫譚方駿亦有同行。張指蔡擔心鄺球夫婦在她不在港時，不知會怎樣教她的子女，蔡亦因鄺家阻止她找孩子聊天而不開心。

若做物業轉名手續要數百萬印花稅

此外，張亦提及蔡為何要急售加多利山的物業，並指蔡曾在訊息上提及，若要把加多利山單位「轉名」，把登記業主由鄺球轉名至蔡天鳳，要花費數百萬的印花稅。

蔡母又指，蔡天鳳與前家公鄺球(圖)交惡後，不准鄺球再上單位。(資料圖片)

蔡母指蔡天鳳減價求售加多利山單位，是寧少幾百萬，都不想物業被騙走。(資料圖片)

寧願少幾百萬好過被人騙

張指蔡當時已聯絡5至6間地產代理放售單位，並願意減價。蔡曾在訊息說：「少幾百萬，總好過房子被人騙了。」張指蔡天鳳當時急於放售單位，亦願意減價。

張亦補充，蔡與鄺家嗌交關係轉差，鄺球在約2022年10月簽署授權書後，蔡在約同年12月，禁止鄺球到加多利山的單位。

蔡帶內地移民寧姐看單位

張續指她當時有一名叫「寧姐」的朋友，是內地移民，有意購入加多利山單位。蔡於2023年2月21日帶「寧姐」到單位參觀。庭上播放的片段，顯示時間為21日下午1時許，影片拍到單位內的飯廳和客廳，飯廳放上一張大的圓桌，上方掛有水晶吊燈。身穿白色上衣和白色長褲的蔡，有介紹整棟物業有多少層等。

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蔡母作供

開案陳詞