香港女子稱柬埔寨園區賭場任荷官　聯合國報告：網絡賭博屬犯罪鏈

一名自稱曾在柬埔寨「園區」內賭場工作的香港女子，接受傳媒訪問，談及擔任網上賭博荷官薪水豐厚，聲稱不涉詐騙，報道已下架。《香港01》多年來持續跟進和調查非法網絡賭博及詐騙的報道，2022年率先揭發有香港人，遭人口販賣至柬埔寨、緬甸的詐騙園區，當時逃出生天的港人已指出，賭博是詐騙的一種。賭博直播更可輕易修改賠率、數據，直接騙財。

事實上跨境網絡賭博在中國內地、香港都是犯法的，柬埔寨已在2019年起禁止網絡賭博，到2020年新冠疫情後，東南亞國家的賭場遊客絕迹，賭場才「求生轉型」成詐騙園區。聯合國的報告亦多次提及，網絡賭博是詐騙園區犯罪鏈的重要一環。



【01偵查YouTube Playlist】

2023年緬甸撣邦的一間網上賭場，賭場之後被關閉。（聯合國毒品和犯罪問題辦公室）

東南亞國家的賭場分布。（聯合國毒品和犯罪問題辦公室）

網上報道已下架

在社交網站分享曾在柬埔寨、菲律賓、馬爾他等多國賭場擔任荷官的香港女子，近日接受報章的網上節目訪問，遭批評是「詐騙園區廣告雜誌」，最後訪問被下架。

事實上這類網絡賭博的賭客多數是華人，直播吸引下注。但無論是中國內地、香港、澳門還是台灣，跨境網絡賭博都是犯法的。

2021年11月27日，澳門司警拘捕周焯華等共11人。（新華社）

【洗米華風暴・專頁】

跨境網賭為洗米華其中一項罪證

2021年，在澳門經營疊碼仔生意、綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，先遭浙江省溫州檢察院批准逮捕，之後就在澳門被司警拘捕，最終因創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名成立，被判囚18年。

周焯華被捕後，《香港01》翻查內地各地檢察院的起訴書，發現他旗下的太陽城集團，以及台灣藝人安以軒的丈夫陳榮煉擔任主席的德晉集團，還有多間澳門賭廳，亦有涉及開設賭場、偷越邊境、聚眾賭博等案件，單一案件最高金額涉案122億元人民幣。

2026年9月21日，無人機拍下柬埔寨的電訊詐騙「8號園區」，該地據報與太子集團有關聯。園區中央的環湖建築就是賭場。（路透社）

因新冠疫情 賭場轉型成詐騙園區

在菲律賓、柬埔寨、緬甸、老撾等國，均有興建許多賭場吸引中國遊客，部份同時經營網上賭博業務。賭場和周邊的酒店、娛樂場所，在2020年遭遇新冠疫情重創，遊客絕迹，空置的酒店、宿舍、科技園區，紛紛「求生轉型」，成為詐騙園區。

聯合國近幾年的多份報告，均有提及詐騙園區與賭場的關係，網絡賭博成為詐騙產業鏈的其中一環。如聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC），2024年1月發布的《賭場、洗錢、地下錢莊與東亞及東南亞的跨國有組織犯罪》報告，表明網絡賭博平台是詐騙園區的前身，並一直以賭博掩飾非法資金，東南亞有「網絡賭博、電訊詐騙、人口販賣、加密貨幣清洗黑錢」的完整工業化犯罪鏈。

【詐騙園區調查・專頁：來自緬甸柬埔寨的呼救】

2022年《香港01》率先揭發，有香港人遭誘騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家，之後被非法禁錮，被迫從事詐騙工作。當年一名從柬埔寨支付贖金後逃離的香港人表示，園區內的詐騙方式五花八門，賭博是其中一種。

保安局於2022年8月成立專責小組，協調相關執法部門的跟進工作，為求助人士提供一切可行的協助，包括與外交部駐港特派員公署、中國駐外使領館跟進。

雖然傳媒廣泛報道、港府多番提醒，但2024年底，香港人疑被誘騙至東南亞從事非法工作有死灰復燃迹象。

【太子集團調查・專頁】

柬埔寨2019年禁網上賭博

柬埔寨政府2019年已宣布在該國禁止經營網上賭博生意，但事實上政府官員與詐騙集團一直勾連。在柬埔寨創立的太子集團的福建人陳志，表面上在柬埔寨做地產、賭場等生意，實際上是詐騙園區首腦，被指控從事電訊詐騙、網上賭場、人口販賣、非法禁錮、虐打勞工等，洗黑錢網絡遍布柬埔寨、香港、新加坡等多個國家及地區。

陳志2025年10月遭美國、英國制裁，2026年1月在柬埔寨被捕，之後被遣返到中國受審。《香港01》發布過一系列太子集團的調查報道，包括主腦陳志、幕後大佬胡小偉，操控多間香港上市公司，在香港擁有一整幢商業大廈，山頂十億元豪宅，又與香港商人合組過公司和基金會等。

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緬甸、柬埔寨多個詐騙園區，都是以賭場為核心。其中柬埔寨最大的詐騙園區「8號公館」，又名「芒奇商業城」（Meun Chey Commercial City），2026年2月遭柬埔寨當局清剿，園區3月遭英國制裁。柬埔寨政府9月開放園區予記者參觀，可見園區中央是一座環湖建設的賭場，並有宿舍、工作區等設施。

園區內有偽造的新加坡警察辦公室，用作視像通話時詐騙，亦有房間貼上中文標語「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲」、「業績就是尊嚴，拿業績證明你存在的價值」。

【01偵查YouTube Playlist】