01獨家｜加密女王錢志敏香港蹤迹曝光　同案被告曾在港監禁兩年半

在中國騙走公眾400億元人民幣、持有6.1萬枚比特幣的「加密女王」錢志敏，在英國落網和判監11年8個月。她多年來都隱藏在幕後，在內地涉及多宗龐氏騙局的公司，都是由其他人作「人頭」註冊，她並不擔任董事或股東。不過《香港01》發現，原來錢志敏早年曾以本名在香港註冊公司，但同年她就再以虛假身份在港註冊其他一系列的公司，作為幌子用於內地傳銷。

同案在英國判監4年11個月的馬來西亞人LING Seng Hok（音譯「林成福」），2015年在香港企圖以欺騙手段取得財產、管有虛假文書罪成，判監兩年半。



藍天格銳網站，有「花總博客」，介紹比特幣投資。

化名「花總」騙12萬人

1978年9月出生的錢志敏，2014年以「花姐」、「花總」之名，擔任幕後主腦，在天津成立「天津藍天格銳電子科技有限公司」。

2014至2017年間，在內地多個省市向超過12萬人非法集資400億元人民幣。2017年多地公安搗破這個經營傳銷和龐氏騙局的組織。

錢志敏化名「ZHANG Yadi」，用虛假的中美洲島國聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）入境英國。

帶冷錢包用假護照潛逃英國

錢志敏將騙得來的資金購買比特幣，之後她帶了持有比特幣冷錢包的硬碟潛逃出中國，用中美洲島國聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）的假護照，化名「ZHANG Yadi」潛逃到英國。

她在2024年被捕，2025年11月認罪，被判監11年8個月，6.1萬枚比特幣被英國當局封存，高峰時市值73.2億美元（約570億港元）。

錢志敏承認洗黑錢，在英國被判監11年8個月，6.1萬枚比特幣被英國當局封存。（倫敦警察廳）

錢志敏早年在內地經營的傳銷龐氏騙局，從來不擔任公司股東或董事，並低調出席。（網上圖片）

內地判決書：不確定「花總」真實姓名

當年藍天格銳案多人入獄，包括公司法定代表人任江濤，潛逃老撾後被捕遣返中國，判監十年。根據內地查冊，公司並無錢志敏擔任股東、董事或高層的紀錄；公司網站亦只有「花總」、「花姐」的專欄，但從來不出席公開活動，從不與他人合影。

翻查內地多個省市法院的判決書，指明「花總」、「花姐」是案中主腦，連控方亦指「不確定真實姓名」。可見錢志敏在2014年建立公司時，已刻意隱藏身份。

內地「藍天格銳」案件的判決書，指不知道「花總」真實姓名。（中國裁判文書網）

錢志敏潛逃英國後，過着奢華生活。（倫敦警察廳）

罕有以真實姓名註冊香港公司

不過《香港01》調查發現，原來錢志敏早於2012年就來港註冊兩間公司，當時她用的是真實身份，以江蘇省南京市的身份證號碼和住址登記。

她註冊的兩間香港公司，分別為「香港泰達投資集團有限公司」（HK Taida Investment Group Limited）及「潤華（香港）全球股權投資集團有限公司」（Runhua (HK) Global Interest Investment Group Limited）。

同年再改用她人名義註冊 用於內地傳銷

錢志敏又以「李霞」（LI Xia）的名義，在香港註冊多間公司，包括「香港瑞銀國際集團有限公司」（HK Ruiyin International Group Limited）、「香港泰達國際發展集團有限公司」（HK Taida Int'l Development Group Limited）。

這些公司都有共通點，就是中文名與部份知名企業相似，英文名就用普通話拼音，之後便無提交過任何周年申報表，到2016年遭到公司註冊處除名。

2013年，錢志敏就利用上述與投資銀行名字相似的「香港瑞銀國際」，在安徽合肥佈局層壓式傳銷的「山茶油投資」騙局。

2024年4月22日，錢志敏在倫敦被捕。（倫敦警察廳）

馬來西亞人LING Seng Hok（音譯「林成福」），協助錢志敏洗黑錢，他認罪被判監4年11個月。（倫敦警察廳）

同案被告曾在香港機場用假信用卡

協助錢志敏洗黑錢的同案被告、馬來西亞人LING Seng Hok（音譯「林成福」），承認洗黑錢罪，被判監4年11個月。

林成福被指控在2022和2022年，三次為錢志敏獲取假護照，製作虛假文書，並用他的賬戶交易比特幣。

馬來西亞人LING Seng Hok（音譯「林成福」），協助錢志敏洗黑錢，他認罪被判監4年11個月。（倫敦警察廳）

英國法庭上亦顯示，林成福曾在香港坐監。翻查香港法庭紀錄，2015年3月9日傍晚6點幾，林成福在香港國際機場入境，並很快辦理同一晚8點半回吉隆坡航班的登記手續。當晚7點多，他在機場的商店，企圖以六張偽造的信用卡，購買價值約8.8萬元的手錶。

林成福當晚就在香港機場的店舖被捕，警方在他身上搜出十張偽造信用卡。他在法庭上指，原本擔任建築工人，後來失業，要借高利貸6萬港元支付父親腫瘤的醫療費用，若來港盜用信用卡成功，就能還清債務。

錢志敏助手WEN Jian（音譯「溫儉」），2024年認罪，被判入獄六年。（倫敦警察廳）

錢志敏的助手WEN Jian（音譯「溫儉」) 2024年在英國判監6年。

英國正在考慮為中國的受害者制定賠償方案。

天津公安指，正與英國執法機關開展追贓合作，盡力挽回集資參與人的損失，亦提醒苦主公安機關未委託第三方機構參與，切勿再次上當。

錢志敏在英國判監後，天津公安公告，正與英國執法機關開展追贓合作，盡力挽回集資參與人的損失。（天津市公安局河東分局）

