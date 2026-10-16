蔡天鳳案｜譚方駿指500萬賭債約600萬解決　鄺球稱要付「茶錢」

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（16日）在高等法院續審。蔡天鳳的丈夫譚方駿在最後階段的作供，被問及他在澳門欠下賭債500萬，最終如何處理。



譚方駿被各名律師追問下，透露該筆500萬元的賭債，最終由其父親支付約600萬元解決，他強調多出的約100萬元並非利息，而是「茶錢」，又指賭錢屬「偏門」，並非真正財務公司，要聯絡黑道的人搭通關係，他們為想找真債主，其父曾找鄺球幫忙，他知父親曾開支票給鄺球，之後便無滋擾事發生。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿稱欠下的500萬賭債，其父終付約600萬處理。（朱棨新攝）

庭上早前透露，譚方駿在澳門太陽城賭場所借的500萬賭債，是由蔡天鳳擔保的。(網上圖片)

譚方駿稱，知其父曾開590萬支票給鄺球，之後便再無滋擾事件。(資料圖片)

多付100萬是水錢

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel其後就譚賭錢的問題補問，指譚在澳門賭輸500萬元，後來經商討，向追債方償還了600萬元。譚確認，並指額外的100萬元是「茶水錢」、「茶錢」，讓他人「做嘢」、「跑腿」，「請人飲下茶，搞番啲自己單嘢」，以找出應該還款的人。

那邊是賭廳不是真正財務公司

辯方指，該100萬是利息，譚不同意，指：「嗰度係澳門、賭廳，唔係真正財務公司。」又指此事可以問他的父親，因他是金錢上最後交涉的人

賭錢屬偏門要找黑道人士搭通關係

主控郭莎樂覆問時指，有人上門追債時，無法確定他們是否真正債主，因此找鄺球處理，由鄺球找一個適當的渠道還款。譚指，賭錢屬「偏門」，因此需找人聯絡黑道人士，「搭通關係」。

鄺球稱要支付茶錢

譚續指，不知道實質誰收取「茶錢」，以他理解則是黑道人士。被問及誰人表示需支付「茶錢」，譚指後期從父親口中得知，是鄺球稱要支付「茶錢」。譚父當時開出一張支票給鄺球。他聽聞支票金額為590多萬。鄺球收取該支票後，騷擾的事無再發生。

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譚方駿接受盤問

譚方駿證供