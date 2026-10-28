蔡天鳳案｜重溫證人口供　鄺港傑買球頭鎚　龍尾村圖則看碎屍分佈

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（27日）在高等法院續審。曾協助蔡天鳳放售加多利山單位的兩名地產經紀出庭作供，兩人都指蔡積極賣樓，曾減價800萬元並主動加佣求售；五金舖店員則確認鄺港傑曾到店內選購球頭鎚及牛皮膠紙；首批進入涉案大埔龍尾村單位的警員亦詳細描述破門搜查的兇案現場，揭發屋內傳出濃烈香精味，雪櫃藏有雙腿殘肢，且有砧板留有肉屑內臟、電鋸及載有橙色液體的湯煲。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(網上圖片)

地產經紀作供：蔡天鳳積極賣加多利山 減價800萬兼加佣求售

地產經紀留少郎供稱，他於2019年認識蔡天鳳，間中會在微信向蔡發送樓盤資訊。2022年11月7日，蔡天鳳聯絡留少郎，表示希望放售加多利山單位，開價7,500萬元，並提供單位照片。蔡透露單位實用面積逾1,800平方呎，設有4間睡房（包括2間套房）及4個洗手間，裝修費高達600萬元，當時市場放盤價約為每呎4萬元，屋內更設有一幅「愛馬仕牆」。

留表示，當時受疫情影響樓市氣氛較淡靜，7,500萬元的叫價較市價略高。留收到資料後在公司系統查閱，發現單位登記業主為鄺球，蔡天鳳對此予以確認，並指她已簽署委託書，會以其名字交收。同日，留將放盤紙傳給蔡，蔡即晚簽妥回傳。留認為蔡賣樓態度主動且積極，並透露蔡在12月初主動減價至6,700萬元，且將經紀佣金由1%調高至1.5%。

蔡母張燕花。(湯致遠攝／資料圖片)

另一名利嘉閣地產經紀湯榮幸供稱，他於2023年2月經人介紹認識「花姐」（即蔡天鳳母親張燕花），同月16日（即蔡天鳳失蹤前五日）「花姐」與蔡天鳳帶同湯到加多利山單位視察，委託他協助放盤，叫價6,700萬元。湯得悉登記業主為鄺球，蔡向他表示由她決定賣樓，並稱手頭上有「更精美嘅相」可提供。湯形容蔡「好主動，好積極去推銷佢單位」，並稱她「絕對負責同決定可以賣到層樓」；但同意單位並非由蔡持有，若「傾掂價」，「嗰個姓鄺嘅人會簽名」。

辯方盤問時指出放盤時正值疫情，詢問樓價是否有下跌。湯回應指當時市場雖有個別樓盤樓價大跌，亦有個別保持平穩，而加多利山樓盤在當時並無成交紀錄，難以作為整體市場指引。

首被告鄺港傑。(網上圖片)

五金舖店員：鄺港傑手勢比劃買球頭鎚 選購牛皮膠紙

控方隨後傳召向鄺港傑售出鎚仔、牛皮膠紙等物品的五金舖店員周偉成作供。庭上播放閉路電視畫面，顯示鄺港傑戴著口罩、身穿淺色風衣及短褲在店內購物。

周偉成看過片段後憶述，鄺港傑當時向他索取牛皮膠紙，他拿了兩卷給鄺。周指鄺在片中用手勢比劃，似乎在形容一種圓頭的鎚仔，周其後拿出一把一磅重的球頭鎚仔給鄺，「應該係佢要求球頭鎚」。

周續指，鄺港傑當時亦曾拿起膠質地墊查看，惟最終沒有購買；周補充該款膠地墊不能放於車內，一般擺放於廚房或廁所門口。辯方問及一般客人購買涉案的一磅重鎚仔有何用途，周表示「唔知個客用嚟做咩」，一般可用來「揼釘」。

大批探員到死者加多利山寓所搜證。（梁偉權攝／資料圖片）

警西九總部內拘鄺港傑 押回葵涌尚文苑住所搜屋檢衣物

西九龍重案組警員陳偉雄作供指，其所屬隊伍於2023年2月23日接手蔡天鳳失蹤案。鄺港傑於2023年2月24日凌晨2時在西九龍總區警察總部被捕，隨後被帶往九龍城警署，再被押解至其葵涌尚文苑住所進行搜查。

陳指，警員在單位衣櫃內檢獲一件黑色T恤及一條深色短褲，是鄺向警員指出相關衣物。警方翻看加多利山單位及新世紀廣場一間餐廳的閉路電視片段後，有理由相信該兩件衣物與鄺於2月21日接觸蔡天鳳時的衣著吻合。此外，警員亦在單位內檢取了鄺當時身穿的外套及波鞋，相信他接觸蔡後有機會在衣物上留下證據。

警方重案組到龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

破門搜查龍尾村現場：雪櫃藏雙腿殘肢 砧板遺肉屑內臟

警員陳偉雄續供稱，他於2月24日接獲指示，得知曾接載蔡天鳳的七人車曾在大埔龍尾村出現，他相信該單位曾藏匿死者，遂率隊前往調查。抵達時見門口停泊了另一輛私家車，大門深鎖，單位每扇窗戶均被遮蔽，無法從外窺探屋內，警方遂破門入屋。

在代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel 盤問下，陳確認當日下午共有逾50名警員抵達龍尾村，其中5名警員進入涉案單位，由他負責進行搜查。陳講述搜查步驟指，進入單位後先目測有多少個房間，繼而觀察大廳情況，見到放有沙發、餐桌及雪櫃，並在客廳地面左方發現部分物品。他隨後前往大房，因發現房門上鎖，同事遂使用破門工具破門入內。其後，他先後搜查細房、廁所及廚房，最後查看雪櫃時赫然發現人體腳部殘肢。

蔡天鳳案，警員作供時供述首次進入龍尾村單位時的內部情況。註：根據警員庭上口供重構的單位佈局，並非案發單位實際圖則或官方平面圖。（01製圖．示意圖）

陳作供時描述屋內情況：

客廳與通道：甫入內見客廳放有一張餐桌、沙發及雪櫃。單位內有一股很濃烈的香精味，「應該係洗手間嗰啲香精味」。客廳地上有一個黑色膠袋，內裝有一個手抽斷裂且染有血跡的粉紅色手袋；沙發前有兩對藍色拖鞋。

大房：大房房門被反鎖，警員以破門工具破開。房內放有圓凳、面罩、清潔用品。窗戶全被封上，「地下至牆身都有藍間條（布）」。地上有一個被藍色帳篷遮蓋的透明灰色膠箱，隱約可見箱內放有砧板，砧板表面及膠箱內「都有啲肉同內臟」，膠箱前方放有一把電鋸。

陳坦言，初步階段時未察覺可疑，直至見到房內發現有黑色面罩及大量帆布才覺不尋常：「正常一個住宅唔會有面罩」、「唔會有咁多布」。

細房：房內發現有兩種繩子，分別為尼龍繩及麻繩。

浴室：廁所牆邊掛有兩件深藍色雨褸，旁邊放有黑色面罩；淋浴間放有一個長方形桶，桶內浮現人體組織和脂肪；浴室內另發現另一把電鋸，並見到有骨頭浸在水中。

廚房與雪櫃：煮食爐上放有一大一小兩個銀色湯煲，其中一個煲蓋透明，隱約見到煲內裝有橙色液體，另一個則未揭蓋。陳隨後打開客廳雪櫃，赫然發現兩個黑色垃圾袋，每個袋內各裝有一條人體腳部殘肢。陳隨即通報上級並要求封鎖現場，懷疑該處為謀殺案現場。

▼2023年2月24日．警方搜證證物照片▼

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陳在庭上確認相片冊內撿獲的證物，包括球頭鎚、兩卷膠紙、索帶及保鮮紙等。控方問及廚房兩個銀色湯煲的處理，陳指政府化驗所人員先在煲邊套取血液樣本，由於相信煲內含有人體殘肢，擔心在現場檢驗會破壞證據，故原封不動送往殮房交由法醫處理。陳同意辯方所指，事前絕未預期會在涉案單位內發現上述恐怖物品。

【蔡天鳳案・專頁】

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清