蔡天鳳案｜重溫證人供詞　辯方質疑證物被污染　警不認同逐點反駁

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（28日）在高等法院續審。到大埔龍尾村涉案單位搜查的警員陳偉雄繼續作供，接受辯方大律師盤問，否認搜查程序被指不妥當之處，亦不認同證物或被污染；鑑證專家總督察羅佩琪就現場指紋鑑證作供，解釋未能在證物上套取指紋的多種可能性；案發時負責截捕第三被告鄺港智的警員則出庭作供，講述在東涌碼頭拘捕鄺港智及採集其口腔 DNA 樣本的過程。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。（網上圖片)

辯方質疑非親自打開雪櫃見殘肢 警員否認

警員陳偉雄昨日繼續作供。代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel 盤問時質疑，當時五名警員破門進入龍尾村單位後，五人均有份搜查單位，如打開門和櫃桶等，現場不是清潔環境；辯方又指，當時現場單位並非處於無菌狀態，陳並非親自發現雪櫃內殘肢的警員，否則會在口供紙上寫明是他「本人」打開雪櫃並發現兩隻腳。陳在庭上對此予以否認。

警員陳偉雄是首批進入龍尾村單位的警員。(陳曉欣攝)

警員稱有戴口罩手套入屋 一人搜查防證物干擾為慣常做法

辯方問及陳進入單位時有否穿着保護衣物，陳表示自己有戴上手套，並指出戴手套是偵緝警員的基本常識，目的是防止現場證據受到干擾；他補充，其他進入單位的警員亦同樣戴上手套。他解釋，警員在調查或進入單位時必須戴手套，因有機會接觸到單位大門，亦重申戴手套是偵緝警員的基本常識。陳續指，在現場共檢取了兩組證物，其中一組送往政府化驗所進行 DNA 分析，另一組則送往警方鑑證科先進科技課以套取指紋。

在控方覆問時，陳表示入屋時有佩戴口罩及手套。案件主管當時指示他獨自一人負責搜查，他雖不知具體原因，但其餘隊員只負責觀察及「睇下有冇人喺單位入面」。陳解釋，由一人負責初步蒐證屬警隊慣常做法，以避免證物因被重複接觸而受到干擾。陳與隊員其後第二度進入涉案單位取證時，全員均穿上鞋套、手套並戴上口罩。

警方重案組到龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

辯方指涉案鎚仔無血跡屬普通鎚仔 警員：無血不代表無涉罪行

代表鄺港智的大律師盤問時指出，陳在龍尾村現場檢取的一把鎚仔上，並沒有血跡或人體組織，並無顯示該鎚仔涉及罪行，實質上只是一把普通鎚仔。陳在庭上表示不同意，指出鎚仔上雖然沒有血跡，但並不代表與罪行無關。辯方進一步指出，現場沒有任何跡象顯示該把鎚仔曾被用作施襲工具，陳亦表示不同意辯方的說法。

▼2023年2月24日．警方搜證證物照片▼

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鑑證科警員梁聞達供稱，他於2023年2月24日晚上8時45分左右到龍尾村單位，協助西九龍重案組進行調查，以套取指紋和掌紋。他提及在客廳雪櫃左邊，發現鄺港傑的右手食指指紋。被問及是雪櫃左邊哪一位置發現該指紋，梁指是在中間下方位置。

梁之後確認，在單位內的膠紙、報紙、電鋸說明書和中國移動合約等地方，亦有發現指紋。

現場套取111個紋印 專家：未能驗出指紋不代表無接觸物件

鑑證專家、總督察羅佩琪下午出庭作供，並採納兩份專家報告作為其證供，該兩份報告都涉及指紋鑑證。控方指出，羅在本案中一共收到 111 個紋印，但並非所有紋印均具備足夠條件進行辨認，羅表示同意。

控方引述第一份專家報告指，部分紋印因缺乏足夠特徵而無法辨認。羅解釋，香港採納的指紋鑑證標準為：比對兩個紋印時，若在相同位置找到吻合的特徵點，而吻合的特徵點有至少12個，便能確立該兩個紋印屬於同一人。

羅庭上解釋，該些特徵點是紋線的中斷位和分岔位。

前夫鄺港智被捕時情況。（資料圖片）

控方續引述第二份報告，羅在報告中解釋未能在物件表面找到被捕人士紋印的多個原因，包括相關人士可能確實未曾接觸過該物件，或者曾接觸物件但當時佩戴了手套等。羅列出多項原因，強調找不到指紋，並不等同物品表面未被接觸。羅同意，即使一個人的手腳確實觸碰過物件表面，但最終未能套取到可辨認的紋印，在鑑證學上亦非不尋常。

代表鄺港智大律師安華暉（Andrew Raffell）則指，未能在物件找到紋印，最為簡單的原因是該物件和該人完全無關，羅同意是其中一個原因。

偵緝警員的林津（現已晉升為警長）指鄺港智被捕時曾掙扎，鄺並跌倒在地致面部擦傷。（朱棨新攝）

鄺港智落網掙扎跌倒擦傷臉頰 警員詳述採集口腔DNA程序

案發時為偵緝警員的林津（現已晉升為警長）供稱，他於2023年2月25日下午1時許，聯同另一名警員在東涌發展碼頭拘捕鄺港智。林指，在截停鄺港智時，鄺激烈掙扎並跌倒在地，導致其右邊臉頰有一處 2厘米乘2厘米的擦傷。

林表示，拘捕鄺港智後將其押解至西九龍警察總部，並在錄影會面室內為鄺採集口腔拭子樣本。林指出，在採集樣本前已獲得鄺的正式授權。控方問及若樣本採集後未有妥善貼上標籤或未有放入證物袋，政府化驗所會否接收，林表示相信不會。

林在庭上詳述採集口腔拭子樣本的具體步驟：他先佩戴口罩及手套，使用頂部附有棉花的採集棒在鄺港智的口腔內左右兩邊刮取，完成後將樣本放入透明膠樽並旋緊蓋子；隨後使用另一支採集棒進行第二次採集。採集完成後，林會在樽身貼上條碼標籤，再放入防干擾證物袋內密封，該些樣本其後直接送往政府化驗所進行 DNA 檢驗。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

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各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清