14歲少女涉在交友程式認識數名男子後，在約1個月內，先後與多名成年男子性交，並作過不同形式的性行為，該些男性包括教師、消防員及大學生等，其中5男否認指控，5人經審訊後全被裁定與未滿16歲女童非法性交罪成，另有一人早前已承認控罪。案件(HCCC94, 95/2025），6名被告今(26日)在高等法院判刑，



法官郭啟安判刑時指，6名被告利用事主的無知和脆弱乘虛而入，並進行性剝削，事主亦受嚴重心理創傷，但她在網上毫無顧忌分享其性經驗，也需負一定責任，因這令被告們放下戒心，以為她事後不會投訴，最終判6名被告監禁20個月14天至54個月不等(詳看下圖及表)。



6被告涉在一個月內先後與事主X性交

6名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)、文家榮(40歲，前小學老師)。除文以外，首5被告均經審訊後被裁定罪成。控罪指他們於2023年5月3日至6月2日，與當時14歲的女事主X發生性行為，部份被告有與X口交，黃則涉兩度襲擊事主，曹則在未得X同意下肛交。

前小學教師開審前已認罪

唯一認罪的被告文家榮(前小學教師)，承認非法性交、向16歲以下兒童作出猥褻行為和製作兒童色情物品等3罪，案情指他於2023年6月1日，在一間酒店房間內和事主性交和口交。文用手機偷拍兩張事主的側面全裸照片。他今被判囚20月14日。

報告指事主受網上輿論影響

其代表大律師則引述事主的創傷報告，指事主因法律程序感到壓力，亦受網上輿論影響。大律師指文認罪，避免事主就文涉及的控罪作供。

法官郭啟安斥眾被告利用事主的無知和脆弱乘虛而入，進行性剝削，但事主毫無顧忌地分享性經驗，也需負一定責任。(資料圖片)

事主在學校被排擠極渴望被愛和認同

法官郭啟安判刑時引述事主的創傷報告，指事主情感缺失。她的父母專注照顧事主的胞姐，事主亦需分擔照顧的責任。此外，事主在學校被同學排擠。她極度渴望被愛和認同，並在網上認識他人。她和其他男子性交時感到被愛，但之後感到被忽略和背叛。

事主受嚴重心理創傷 曾用手機打自己的頭

事件對她造成嚴重心理創傷，她曾出現自殺念頭，亦曾以手機敲打自己的頭，而她對於被告入獄感到自責。報告亦指，事主需要清晰指引，防止她沉迷使用交友程式。

官斥被告以閱歷利用事主的無知

法官又引述各被告的心理報告，除了黃栢康承認襲擊事主外，所有不認罪的被告在會面時仍否認性侵事主。至於認罪的文家榮，報告則指他有悔意。

法官指6名被告以閱歷犯案，並利用事主的無知和脆弱，乘虛而入，進行性剝削。但他也同事主在網上毫無顧忌分享其性經驗，也需負一定責任，被告也因此放下戒心，以為事主事後不會投訴。

以性交當交學費非常卑鄙

就吳啟正替事主補習，但要求和她性交以「交學費」，法官形容為非常卑鄙；任消防員的被告曹杰庭和事主肛交，事主當時叫痛亦未有即時停止，法官形容是對身體自主權的侵犯。

法官最終判譚兆竣、陳家明、吳啟正監禁30個月，判曹杰庭監禁54個月，判黃栢康監禁33個月。認罪的被告文家榮被判囚20個月14天。

任小學老師的被告譚兆竣，自辯時稱在酒店大堂見到事主X的真身，已即時想拒絕，他被判囚30個月。(朱棨新攝)

小學老師曾使用狗帶性玩具

首被告譚兆竣案發時是一名小學老師，女事主X供稱，她在交友程式認識譚，譚提議與她性交，兩人便相約在酒店見面。她稱在酒店房內曾與譚一起洗澡，譚又要求她口交，又說她「好叻」，最終二人性交。她指譚曾用「狗帶」性玩具，要求她裸體在地下爬行，並把狗帶上的球放入口中。

譚辯稱只在房內聽X講學業及家庭問題

譚自辯時稱因X「身形比較肥」，體重應逾70公斤，他見X時有感「唔適合」想即時拒絕，不想繼續約會，但他仍說服自己上房。他在房內聽X傾訴學業及家庭問題，更形容當時似返工。至於警員在他家搜出的X所提及的狗帶性玩具，譚反指是X要求他代為保管的。

次被告陳家明稱，首次見到事主X，發現她只是一名中學生，已即稱：「今次不如算啦。」，他被判囚30個月。(陳曉欣攝)

地政主任相約搞嘢

次被告陳家明是一名地政主任，X稱她是在 Heymandi程式認識陳，陳自稱公務員，並曾問X是否真的14歲，又提議「搵一日約搞嘢」。兩人後來在酒店見面，陳脫去X的校服，兩人曾口交及性交。

陳稱知X只得14歲已稱：不如今日算啦

陳自辯稱他透過聲線估計X約18至20歲，在酒店大堂見X穿校服時感到「非常之驚訝」，惟他「無諗咁多」，遂與X上房。他得知她只有14歲時已表示：「不如今日算啦。」X反要求：「其他Stage都得。」陳稱他有明確拒絕，X有「少少黑面」地離開。

科大生被告吳啟正稱，因誤信警方認罪只判罰款，故與警方合作而招認，他被判囚30個月。(陳曉欣攝)

科大生以性交當補數學的學費

第三被告吳啟正案發時是科大學生，他以網名「廢青哥」在交友程式認識X，他並提議幫X補習數學，但表示「無理由白做」，並提議可否以發生性行為當交學費，X最終答應。X並到吳在荃灣的住所補習，之後X為吳口交及性交，X指吳中途更換上一件寫有科大簡寫的T 恤。

吳稱與X補習試堂無性交

吳啟正自辯時稱，案發當日X到他家補習試堂，他亦有向X分享大學生活，X卻向他分享性經驗，令他感到尷尬，故未有理會X。他指X之後離開，二人沒發生性行為，其後亦沒再聯絡。

消防員被告曹杰庭，另涉不同意下肛交罪，他被判囚54個月。(朱棨新攝)

X指消防員性交時突然肛交

第四被告曹杰庭是一名消防員，X稱放學後可見面，又稱二人曾討論色情話題，其後曹邀X到酒店，惟X卻月事來潮，她指曹表示不介意，兩人當日在酒店性交，惟期間遭突然強行和她肛交，她大叫痛後曹即停止，之後二人繼續性交。

曹強調有底線 見X真身後不想性交

曹自辯稱當時首次用社交程式「約炮」，因X言談間自稱「booking好full」，他預期X應該「好靚、好正」，惟到酒店「開盲盒」後，發現X無論外貌身形都不似預期，曹強調他做人有底線，見到X已不想性交。二人只在在房內聊天，X亦有向他分享其性經驗，又向他展示她的影片，令他大感詫異。

第四被告曹杰庭的代表大律師補充，指曹的心理報告認為，曹沒有戀童癖，其重犯機會低，他對於在網上尋找婚外性關係感到悔意。

YouTuber被告黃栢康，另涉兩項襲擊罪，他被判囚33個月。(資料圖片)

X稱估錯YouTuber年齡被打

第五被告黃栢康是一名YouTuber，X稱與黃傾談過後，相約在荃灣絲麗酒店見面，兩人在酒店房內口交及性交，但X卻突然來經，兩人因此停止。黃又叫她估其年齡，她猜黃30歲後遭黃用手肘錐腳及箍頸襲擊，並留下瘀痕。

黃指X來經二人改玩遊戲及互搣

黃自辯時稱他與X在酒店見面，X稱她來經，黃怕受感染，故二人並無發生性行為，改成玩「擲公字」及「真心話大冒險」遊戲。其後二人又玩遊戲時曾以互「搣」作懲罰，並指X也有「搣」他的腰。

X後來遺失電話到警署報警，被警方看到她身上的瘀痕，被追問下揭發她與眾被告曾性交。