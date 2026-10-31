蔡天鳳案｜一文看進展　鄺球認阻合法埋屍　CCTV重組案前兩周籌備

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（30日）在高等法院續審。案情出現重大進展，第二被告、前家翁鄺球改口承認「阻止合法埋葬屍體罪」，陪審團在法官指示下裁定其該罪罪成。此外，控方在庭上播放多段案發前兩星期的涉案閉路電視片段，抽絲剝繭重塑三父子籌備作案工具的軌跡，包括租屋、借車、買電鋸及大湯煲；片段更拍得鄺港傑購買索帶時以手腕量度，買繩索時更訛稱是「畀小朋友」玩童軍繩。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

三名被告均否認謀殺罪。至於阻止合法埋葬屍體罪，首被告鄺港傑及第三被告鄺港智早前已承認控罪，原本否認該罪的次被告鄺球昨日改口認罪。法庭昨日重新聽取鄺球就該罪的答辯，傳譯員以中文讀出控罪後，鄺球在犯人欄內稱：「認罪」，陪審團在暫委法官指示下，正式裁定鄺球阻止合法埋葬屍體罪罪名成立。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

警員搜大埔單位檢電鋸說明書 接手鄺港智口腔樣本送檢

警員吳太盛出庭作供，透露曾於2023年2月24日及26日兩度前往大埔龍尾村涉案單位。其中2月26日晚上，他到單位整理證物時，檢獲一個藍色電鋸包裝盒，並在盒內找到說明書及保養書，惟當時電鋸已不在盒內。

吳續指，他於同年2月27日在西九龍警察總部接收鄺港智的口腔拭子樣本，並於3月1日將該樣本親自送往政府化驗所作進一步化驗。

警員吳太盛作供。（陳曉欣攝）

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

簽租約借白色七人車 買索帶手腕量度 稱買繩「畀小朋友」

控方在庭上順序播放多段涉案閉路電視片段，重組被告等人於案發前兩周的行動軌跡：

2月2日及5日：2月2日下午3時許，片段拍得鄺球坐在一輛私家車內駛經龍尾村一間餐廳外。至2月5日下午4時許，鄺球在該餐廳外徘徊，通話紀錄顯示他與鄺港智當時曾通電話。同日傍晚6時許，鄺球進入涉案龍尾村村屋單位。根據業主許欣欣早前證供，她當日正是與鄺球在單位內正式簽署租約。

2月7日：鄺港傑到九龍灣 MegaBox 購買兩個透明膠箱等物品。同日晚上，鄺港傑與鄺球前往伍登輝居住的大廈借車。根據伍的早前供詞，鄺港智是其胞弟的朋友，鄺港智向其胞弟借車，最終由伍登輝借出該輛白色七人車。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

2月8日：中午12時許，鄺港智與鄺球前往油麻地上海街。控方指他們當日分批購買了三組物品，除早前證供提及的意大利製絞肉機外，鄺球亦買了一把菜刀；鄺港傑則選購了手套、索帶、麻繩及尼龍繩等工具。

庭上播放店內片段顯示，鄺港傑在挑選索帶時，曾伸出右手以自己的手腕進行比對量度。鄺港傑選購繩索時曾向店員查詢：「童軍繩，係咪呢隻？」，並補充指是「打繩結用」。店員回答稱：「傳統打繩結，好似係呢隻」，隨即問鄺：「你係咪玩童軍？」，鄺港傑回應稱是「畀小朋友」。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

深水埗買電鋸及膠靴 鄺球購大湯煲「拆盒」放入手推車

控方下午繼續播放閉路電視片段，顯示被告等人進一步購置重型工具：

2月10日：鄺球獨自前往深水埗購買電鋸及鋸片，隨後再購買膠靴。片段顯示店員打開藍色包裝盒向鄺球展示電鋸，其後再將鋸片放入盒內。同日下午，鄺港傑則在九龍灣購買垃圾袋及透明膠箱。

2月11日：鄺球購買了一個不銹鋼大湯煲、洗髮露及手推車等物品。片段拍得鄺球曾拿起該湯煲仔細查看；付款時，由於湯煲連包裝盒無法直接放入手推車，店員遂將湯煲從紙盒中取出，再由鄺球自行將「拆盒」後的湯煲放進手推車。警員今日在庭上展示在龍尾村現場檢獲的涉案不銹鋼湯煲，該煲以膠袋包裹，煲底位置可見有明顯的使用及燒灼痕跡。

2月11日：下午3時許，一輛貨車停泊在龍尾村單位門外，控方指該貨車當時運送傢俬入涉案單位。至近下午5時，鄺球駕駛涉案 VY 字頭車牌的七人車離開龍尾村前往又一城停車場，至晚上7時許駕車離開。

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

窗戶封黑不見光 涉案兩部七人車同場現身 兩兄弟停車場踱步密斟

2月13日：下午時分，鄺港傑在九龍灣「日本城」選購螺絲批及保鮮紙，鄺港智亦一同前往，並在鄺港傑付款時站在其身旁。至傍晚6時許，閉路電視拍得鄺球與鄺港傑現身龍尾村單位，涉案兩部私家車（AA 字頭車牌及 VY 字頭車牌的七人車）同時停泊在涉案單位門外。鄺港傑從屋內搬出一個箱子放入 VY 七人車的車尾箱內。控方特別指出，當時單位大門打開時有光線滲出，但四扇窗戶全被黑色物料遮蔽而毫無光線透出。至晚上約8時，鄺球與鄺港傑一同離開。

2月14日：早上7時，鄺港傑駕駛 AA 車離開荃灣名逸居停車場；下午4時許，鄺球返回龍尾村單位時手持一個紅色膠袋。同日傍晚6時許，鄺港傑駕駛 AA 車返回名逸居停車場，鄺港智與鄺港傑一同下車。二人在停車場內交談，期間時而來回踱步，亦曾一同蹲在地上。

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各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清