宏福苑大火半年｜蘇先生回家的悲與怒　播《陪着你走》送別父母

大埔宏福苑大火至今半年。這半年，居民失去什麼？又經歷什麼？居民蘇先生回兩個家。一個是由讀書住到結婚的宏昌閣「老家」，另一個是婚後與太太共同建立的宏志閣「安樂窩」。等待半年的兩次回家，一次悲傷，一次憤怒。

悲傷是，父母逝於宏昌閣，父親剩下一具遺骸，母親要靠牙齒辨認身份。這次回家，他播放父母生前最愛歌曲《陪着你走》，篩出父母遺物，執拾好只剩支架的家具，掃開灰燼，擺放鮮花，與老家好好道別，亦希望父母能與帶走的遺物一同上路，前往天國的「新家」。

憤怒是，他覺得宏志閣沒受火災波及，回家卻有重重限制，他不打算賣業權，亦不願將這次收拾，當作是最後一次回家。



【大埔宏福苑火災・專頁】

【宏福苑大火YouTube Playlist】

蘇先生與父母在宏昌閣的家合照。（受訪者提供）

火前日常 歲月靜好

年約50歲的蘇先生在宏福苑長大。在大火發生前，他的家人、工作、生活，全部集中在大埔。1984年，蘇先生小學升中，父母買入宏昌閣老家，舉家從九龍遷進大埔，一家三口同住。宏昌閣空間大、空氣好，後樓梯能望海，他小時候十分滿意新居。一家人關係和睦，是個普通但快樂的家庭。

蘇先生婚後為了住近父母，購入了宏志閣的單位。父母疼愛，年屆八旬仍煲湯，蘇先生閒時就會回家飲湯。

蘇先生兒時與父母拍攝的全家福。（受訪者提供）

蘇先生的單位是海景單位，因兒時在後樓梯望海，已萌生了「如果買到宏福苑海景就好了」的念頭。他一直盯緊宏福苑的二手市場，終找到宏志閣的海景單位，「我哋真係寧願咁多年都唔去旅行，死慳死抵，走去供樓。」

宏志閣的家的單位景色。（受訪者提供）

家有父母、太太，兩隻貓；上班地點距離宏福苑只有十分鐘，生活安好。一場大火將蘇先生所有東西連根拔起。這是他最忙、最心痛、最難熬的半年。

宏昌閣（左）是大火中燒得最嚴重的大廈。（資料圖片／香港01記者攝）

母最後致電 單位已陷火海

蘇先生不時想起與母親最後通電。大火發生當日，正在工作的蘇先生接到母親電話後，馬上飛奔回家。父母所住的宏昌閣，為其中一幢燒得最嚴重的大廈，媽媽說家中着火，還有雜物燒至「劈力啪啦」的聲響。相隔約五分鐘，媽媽說要走出去，要落樓，但講完「今次死喇」，就再沒回應。

這通電話他一直沒有收線，蘇先生不斷叫媽媽，都沒回應。同時蘇太也不停致電給爸爸，惟爸爸沒有接聽。從公司趕回家，眼見宏昌閣變成火柱，他心急如焚，只得寄望父母可成功到某處逃生。

宏福苑大火，蘇先生及蘇太（左二、左一）到廣福社區會堂翻照片尋雙親，失望而回，互相抱肩安慰。（陳萃屏攝）

看相簿辨認 幻想雙親相擁離世

大火一周後，蘇生蘇太一連幾日翻看相冊認屍，煎熬幾日後才「找到」家人，從相簿見到的只有遺骸，「唔會認得係一個人嘅形狀」。

蘇太引述警方說，「可能有部份已經變咗灰，有部份剩返一啲組織，但就看到疑似兩人相擁着，兩邊係兩人相擁住，兩個盆骨的位置。這是我幻想，因為他們很恩愛，不會分開。」

認屍見遺骸 「那種痛我不懂形容」

警方隨後通知，沒法從遺骸中確認到母親的身份，等了約一個月，才靠牙齒辨認得到。回想起認屍的時候，他的傷痛難以形容：「因為見到我爹哋的遺骸時⋯⋯就算我不當他是我爹哋，你知道他是一個人，他的形態其實是很辛苦，很不自然。你知道這是一個人都會很傷心，更何況那是自己父母，那種痛我不懂形容。」

聽證會首日，也播放了一段蘇先生母親臨終時與999接線生對話，講及「好煙、好大煙，去到我哋嗰層都燒，救命！」

蘇先生看新聞才知悉，母親當日有多徬徨無助，「媽媽已經好叻及好勇敢。」後來他經委員會獲得錄音，一直未敢重聽。

在上樓前，蘇先生與無法上樓的太太帶着鮮花，眺望燒毁的宏昌閣。（翁鈺輝攝）

父母愛整齊 執拾家具殘骸

大火發生五個月，宏福苑七幢受大火影響的大廈居民，2026年4月中旬，終可分批「回家」。蘇先生戴着頭盔踏上回家的路，家園已變封鎖區。他看着大部份公眾地方被鏟平，公園被拆鞦韆、爬架，忍不住淚目：「變成了一個地盤，已經不是一個屋苑的狀態。」

行27層樓梯回到單位，蘇先生入屋哭道：「爹哋媽咪我哋返嚟喇！上次返嚟已經係飲湯、好想飲返你哋嘅湯。」其老家的牆身及天花，已被燒至熏黑剝落；部份石屎爆裂，有房間的牆身倒塌，地下滿佈瓦礫。窗戶全數爆開，要用橙色窗網圍封。客廳、房間的櫈，燒至只有支架。

蘇先生回老家，拍攝窗外景像。（Go Pro攝錄畫面）

蘇先生與未有上樓的妻子視像通話，入屋不久，就在地下執拾到疑似雪櫃蓋。因為父母喜歡將家收拾得整齊，他默默把它扶起，搬回廚房位置。蘇先生又不時將已經面目全非的疑似家品，放回在相應位置，將家執拾整齊。蘇先生之後用燒烤網，在客廳從灰燼中「篩」出父母的遺物，最後找到父母喜愛的陶瓷龜、郵筒及花瓶擺設。

蘇先生在執屋期間，播爸爸喜歡的《陪着你走》。（Go Pro攝錄畫面）

播父母生前愛曲、獻花告別

蘇先生邊執拾，邊播放歌曲。「陪着你走，一生一世也不分，天天編出兩雙足印，過千山過千海⋯⋯」——盧冠廷的《陪着你走》，是蘇爸爸喜歡的，還有媽媽喜歡的粵曲《樓台會之良朋》。

兩首歌輪流播放，樂韵悠揚三小時，蘇先生在客廳的一角，剷出一處乾淨的地方，見到米白色的地磚之後，他再放置兩束鮮花、電子蠟燭及紙牌，放上了雙親的遺照、與他們作最後道別。

蘇先生帶了花束，感謝父母，也感謝住了42年的家。（受訪者提供）

蘇太沒有上樓，蘇先生臨走前讓蘇太道出最後心聲：「如果你哋未上天家之前，仲停留喺呢一度，你哋先去（我哋）新屋，去到和合石歇息一陣再上天家啦。」

蘇先生即哭着說，「爹哋媽咪，跟我哋走喇，我哋帶你哋去新屋嗰度喇！多謝呢個屋企帶畀我哋40幾年嘅歡笑同喜樂，有緣再會‥‥‥」

蘇先生攜遺物父母到墳前。（受訪者提供）

攜遺物到墳場伴兩老

蘇先生落樓時，帶着母親喜歡的一袋陶瓷龜、郵筒及花瓶擺設，更有一個載有多國硬幣的鐵錢甖。他即日就帶同這些遺物，連同父母的遺照，去到和合石墳場，與兩老好好告別。

蘇先生在廣福邨平台看宏志閣。（夏家朗攝）

回宏志受限 悲傷變憤怒

「我上次上去係好傷心 ，好想見返父母嘅嘢。但今次我係好憤怒。」

宏志閣沒有受大火波及，樓宇未有損毁。宏志閣居民首次上樓，是在大火發生後一周、去年12月初獲安排1.5小時執拾。第二次上樓，則獲安排在2026年5月初回家執拾。上樓安排與其他受災大廈一樣，每戶居民有三小時執拾，限四人上樓。

蘇先生不滿自己明明是業主，回家卻要登記、要申請、要限制人數：「我哋嗰座冇問題，點解要咁去為難業主？」他引用《基本法》第一章第六條說，「香港特別行政區依法保護私有財產權⋯⋯你（政府）用咩法例唔畀業主喺自己嘅單位入面？我哋係冇燒過。」

蘇生蘇太臨走前，在窗外貼出「我愛宏福」等字條。（湯致遠攝）

拒賣業權 盼回宏志住

政府早前公布，如果在6月30日或之前，若有75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案，收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。被政府委任接管宏福苑法團的合安，早前召開網上簡介會，稱宏志閣工程費用至少要3,000萬元，需時至少九個月，而且費用要全數由業主承擔。

蘇先生已決定不賣業權。他說尊重其他街坊的選擇，但認為不能抹殺400多戶想原址重建的希望。蘇先生個人來說，因為宏福苑是他的根：「真係一手一腳自己辛苦儲錢買返嚟嘅一個海景單位，我哋唔去旅行、死慳死抵，希望有自己嘅安樂窩，但因為一場人禍而失去。」回去宏志閣，也不會當成最後一次回家：「絕對不想去道別。」

蘇先生曾於聽證會作供。（鄭子峰攝）

「我們貪的是真相」

作為宏福苑死難者親屬及居民，他最想尋求真相及公義。早在大維修時，蘇先生就曾致電消防，反映發泡膠封窗易燃，卻獲回覆稱「非其管轄範圍」。

不少資訊逐漸披露，令蘇先生認為真相逐漸浮面，他期望有人問責。在忙着安排上樓的同時，蘇先生在同月，也成為了宏福苑大火聽證會的涉事方，為的是以第一身身份，獲取到更多資料。他在聽證會吐露心聲，說過：「之前有人話我哋貪得無厭，我們貪的是真相、還死者真相。」他說，「起碼搵到漏洞，填補返佢，唔好再發生下一次，宏福苑示範咗一次，唔可能再有第二次。」

蘇先生在首日聽證會，帶同父親在火場的唯一遺物，盼能沉冤得雪。（受訪者提供）

【大埔宏福苑火災・專頁】

【宏福苑大火YouTube Playlist】