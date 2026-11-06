蔡天鳳案｜一文看進展　蔡頭部受七次重擊　死後遭肢解雙腿連卵巢

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月5日）在高等法院續審。法醫出庭詳細披露驗屍結果與殘肢狀況，揭發蔡天鳳生前頭部曾遭鈍物重擊至少7次，右頭骨更被擊出一個孔洞，傷勢符合由錘子造成；其顴骨及顎骨多處骨折引致大量出血，血液流入氣道可於約5分鐘內窒息致死，裁定死因為頭部傷勢。法醫並證實在大湯煲內發現受熱的頭顱，而雪櫃下層的雙腿，其中右腳切口未見流血跡象，符合死後遭肢解。



此外，曾搜查單位的警長亦繼續作供，解釋屋內檢獲印有「冥通銀行」的冥鈔、衣紙及鐵罐，是用作「拜死人」及「畀死咗嘅人在地獄用」。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

現場檢「冥通銀行」冥鈔及鐵罐 警長：畀死咗嘅人在地獄用

警長蔡加興（音譯）前日作供時，曾提及在龍尾村涉案單位內檢獲衣紙及香燭等物品。

控方昨日向警長指出，他前日雖稱自己並非這方面的專家，但透露過自己平日有拜神習慣，遂著他以個人信仰解釋涉案衣紙的用途。警長回應指，他前日在庭上讀出經文的衣紙是用作「拜神」，至於現場檢獲的其他4份衣紙，則是用作「拜啲死咗嘅人」。

控方隨後在庭上展示其他證物，指出該些物品是類似紙幣的紙張，上面印有「冥通銀行」字樣及一個看似金額的數目，詢問以其信仰該證物有何用途。警長回應指：「畀一啲死咗嘅人，在地獄用，金錢嚟。」控方繼而展示在單位內檢獲的一個鐵罐並查問其用途，警長回應指是「用嚟燒衣紙」。

警長蔡加興（音譯）供稱，他在2023年2月24日協助尋找失蹤人士蔡天鳳。（陳曉欣攝）

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

雪櫃下層藏雙腿連卵巢輸卵管 法醫證死後遭尖銳工具切割

法醫郭嘉琪出庭作供，指她於2023年2月24日晚上7時許抵達大埔龍尾村涉案單位尋找人體殘肢。郭指出，根據警方提供的資料，蔡天鳳是一名中等身形的年輕女性，曾懷孕及剖腹分娩。

郭嘉琪表示，當時警員告知在涉案單位的雪櫃內發現兩隻腳。該兩隻腳放置於雪櫃下層，分別以一個袋包裹，由於兩隻腳的身形特徵相似，郭認為屬於同一人；此外，兩隻腳的人體組織依然「新鮮」，尚未出現腐化跡象。

警方在龍尾村的單位內發現一部雪櫃。(資料圖片)

郭詳細描述雙腿的傷勢：

左腿：左腳大腿的大部份肌肉及軟組織已遭移除，露出了部份骨骼。

右腿：右腳仍保留大部份軟組織和肉，並有一個鋒利的切口。郭認為右腳可能是被尖銳的工具切割分離。她特別補充，該切口位置並無看見流血跡象，情況符合該項切割是在「死後造成」。

右腳上方仍連接著部份右邊卵巢及輸卵管，因此確認死者為女性。

此外，郭嘉琪在洗手間內亦發現懷疑人體組織，包括在電鋸上檢獲人體組織；洗手間內另設有一個箱，箱內盛有水，水面上漂浮著一小塊懷疑人體組織。

法醫郭嘉琪認為蔡天鳳頭部曾遭7次襲擊(朱棨新攝)

大湯煲撈出受熱頭顱穿洞

廚房環境方面，郭嘉琪指當時爐頭上放有一大一小兩個湯煲，現場因無法看清煲內物料，未能即時確認是否有人體殘肢，但兩個煲的體積龐大，足以容納人體殘肢。

郭指出，及後在殮房進行檢驗時，在涉案的「大湯煲」內發現浸在液體中的死者頭部。郭形容，頭部表面呈現看似因受熱而引致的創傷，檢驗時肌肉容易從骨骼脫落；部份組織呈紅色，頭骨撕裂位置見有流血痕跡。

郭嘉琪指出，頭部右側發現一個孔洞，孔洞周圍仍殘留肌肉組織。郭指，該孔洞為骨折，並指該骨折是由鈍物撞擊引致，傷勢特徵符合由錘子造成。

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

生前頭部受7次重擊 右側裂傷達15厘米

郭進一步列出蔡天鳳頭部的傷勢：

1）7次生前重擊：頭部共有7處裂傷，大部份集中在右側。郭指出，每處裂傷均由一次撞擊引致，意味死者頭部生前至少承受過7次重擊，且全部屬於死前造成的傷勢。

2）15厘米嚴重裂傷：其中一處位於頭部右側的裂傷長達15厘米，周邊頭皮伴有明顯瘀傷。

3）臉部裂口：死者左臉頰有一處呈「V」形的皮膚裂口，左下顎亦有一處皮膚裂口，郭指出部份裂口可能是由受熱或撞擊所致。

4）腦組織變軟：死者的腦部組織已變得鬆軟及鬆散，郭解釋這是因高溫受熱引致。至於脊椎骨，除了被工具切開外，未有發現其他生前傷勢。

顎骨骨折出血氣道阻塞可5分鐘窒息 法醫定死因為頭部創傷

郭嘉琪進一步指出，蔡天鳳頭部多處出現嚴重骨折，包括右側頭骨骨折並延伸至其他地方，全部均在死前形成，傷勢嚴重程度足以造成腦部創傷及腦出血。

此外，蔡天鳳的右側顴骨及顎骨均有多處骨折。郭指出，需要使用極大力量才能令顎骨碎裂，而相關骨折會引發嚴重出血，血液流入口腔及鼻腔會阻塞呼吸氣道，從而引致窒息。主控資深大律師郭莎樂問及，血液阻塞氣道可在多久時間內引致窒息死亡，郭答覆指約為5分鐘。

關於在現場發現的其他骨骼組織，郭指出在單位內共檢獲9片肋骨碎片，部份碎片連著肉，但無法辨別來自肋骨哪一部位；碎片上有鋒利工具切割的痕跡，相信是在死後造成。被控方問及是由鋸還是菜刀切開，郭表示無法斷定具體工具。此外，現場亦檢獲死者的右肩關節，包含部份右肩胛骨，關節上有切割痕跡，郭指出需要極大力量才能將該關節從身體分離。

郭嘉琪最終總結，蔡天鳳的死因確定為「頭部傷勢」。她指出，不論是嚴重的頭部創傷本身，抑或是因顴骨及顎骨骨折引致血液阻塞氣道窒息，兩者均可導致蔡天鳳死亡，兩項致死因素並不互相排除。

主控郭莎樂最後追問，假若當時未有發生血液阻塞氣道的情況，單憑該致命的頭部傷勢，死者會在多長時間內死亡？郭嘉琪回應指：「少於一小時」。

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各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清