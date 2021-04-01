元朗明渠擬建防洪壩　配合美化工程　料明年第四季展開2029年完工

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-01 12:43

渠務署擬在元朗明渠下游興建防洪壩，提升元朗明渠和錦田河現有的防洪水平，減低水浸風險。工程預計將於明年第4季度開始，至2029年第3季度完成，冀促進近水活動，生態改善，生物多樣性和美化元朗明渠。

▼元朗明渠美化概念圖▼

環評報告指，元朗地勢大致平坦，並參考超強颱風天鴿及山竹的潮汐水平，顯示元朗易受水浸影響，為了公眾安全，認為有必要提供一套有彈性應對氣候變化，又具有成本效益的穩健防洪計劃。

元朗防洪壩計劃為元朗全面提供足夠的排水性能和抗洪能力的解決方案，潮汐屏障的使用可解決長期由后海灣的淹浸而引起的氣味投訴，加上透過明渠活化和景觀改善工程，有助達成特首提出發展「河畔城市」概念，提升后海灣與元朗明渠之間的生態聯繫。環評指，該工程有助水浸範圍大幅減小，亦營造環境優美的公共空間予公眾進行康樂活動，也減少炎熱氣候期間的熱島效應。

▼元朗明渠▼

抽水泵房和防潮屏障的建設工程預計於明年第4季開始，並於2027年第3季完成，同時亦會興建和改善沿公庵路，僑興路及錦田河的防洪牆。防洪壩完成後，現有的充氣堤壩及低流量泵站將會停用，元朗明渠活化工程會隨即開始並於2029年第3季完成。

渠務署擬在元朗明渠下游興建防洪壩。（資料圖片 / 張浩維攝）

較高噪音工程避水鳥越冬高峰期

至於生態影響方面，該項目停用現有充氣堤壩而釋放出來的空間，加深明渠底部以及潮汐屏障的運作等，后海灣的水會允許沖刷到現有充氣堤壩上游的50米處，以抵消由於渠化水道中的永久性結構而造成的濕地損失，有0.29公頃生態價值低的植林將永久喪失，不會造成濕地的淨損失。

此外，工程安排較高噪音的撞擊式打樁工程和使用挖土機上破碎機的拆卸工程在旱季（即11月至3月，水鳥越冬的高峰期）以外的時間進行，避免對及候鳥或越冬水鳥造成影響。報告又指，在錦田河沿岸的一處地點曾記錄過鷺鳥夜棲地，建議在施工前在距離項目範圍100米以內的地區進行調查，以確認鷺鳥夜棲地的位置和狀況，以免造成滋擾。