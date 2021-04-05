調查：近半受訪者墮網購陷阱　有市民130元購煮食鍋貨不對辦

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-05 15:20

網購大行其道，民建聯一項調查發現，33%受訪者表示有網購習慣，61.7%受訪者在疫情期間增加網購，惟45.5%受訪市民過去曾發生不愉快網購經驗，貨不對辦及貨品有瑕疵佔多。 有成員表示，曾在網上平台以1300元，購入3對行山鞋，但最終未能收貨，買家亦失去所蹤；亦有成員指，友人曾於網上以130元買一送一優惠，購入與其同款煮食鍋，收貨後始發現貨不對辦。 民建聯建議港府研究監管電子商貿，包括制定保障消費者法例及設立冷靜期等，另加強與內地部門處理跨境消費投訴及公眾教育，進一步保障消費者權益。

民建聯建議港府研究監管電子商貿，包括制定保障消費者法例及設立冷靜期等。（盧翊銘攝）

民建聯於今年1月至2月期間，以電話隨機抽樣形式，成功訪問3210名12歲或以上市民，調查結果顯示，33%受訪者表示有網購習慣，最常使用的網購平台依次為內地、本地及海外網站，分別為58.3%、29.4%及12.3%。當中有61.7%受訪者在疫情期間增加網購，更有11.8%表示，有關開支較平常增加逾3000元。

網購原因方面，34.4%受訪者認為方便，亦有16.4%指疫情關係，不想外出購物。45.5%受訪市民曾發生不愉快網購經驗，貨不對辦最多，佔32%，其次是貨品有瑕疵，佔30.4%。

調查結果反映，27.5%受訪者認為政府應加強網上巡查，13.3%則建議消委會加強與內地部門處理跨境消費投訴。

民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏表示，自己曾以400多元購入日本產雪平鍋，朋友隨後於Facebook Marketplace購入同款雪平鍋，售價為130元，並有買一送一優惠，惟收貨後始發現貨不對辦，「外型、物料、尺寸完全唔同咗，牌子同招紙都唔一樣。」友人翻查賣家產品敘述詳情，雖然有上載廣告圖片，惟未有說明其物料及產品。友人曾與賣家交涉但不果，「最終都係投訴無門。」她又指，另有友人經本地網站網購摺枱，但使用過多月後突然「反枱」，幸無人受傷。

民建聯家庭事務委員會委員古揚邦表示，自己去年底首次網購即遇陷阱，他說經Facebook Marketplace購買3對行山鞋，共付費1300元，豈料最終未能成功收貨，賣家更拒絕回覆，最後需報案處理，現時仍在調查中。他苦笑道：「本來諗住送俾老婆做聖誕禮物，點知俾老婆鬧返轉頭。」

古揚邦自己網購都中招。（資料圖片／顏銘輝攝）

民建聯副秘書長顏汶羽表示，疫情下網購趨普及化，小朋友以至長者均加入網購行列，惟網購時有貨不對辦、有瑕疵或遲送貨等問題。他續指，單靠網上購物平台提供的相片或文字陳述，待收貨後始發現貨品質素與實際期望有落差，即使網購平台聲稱可退貨或退款保障，惟手續繁複，甚至難以追討，最終或需自行承擔運費或匯率差額損失。

民建聯立法會議員鄭泳舜則認為，大公司尚且有規模及監管，惟坊間湧現facebook或whatsapp群組網購服務，部分賣家收錢後失去所蹤，另有部分投訴涉及貨不對辦，他建議，政府可考慮研究監管電子商貿，包括制定保障消費者法例，設立冷靜期等。相關部門亦應加強執法及網上巡查，另加強與內地部門處理跨境消費投訴及公眾教育，進一步保障消費者權益。