無綫惡搞林鄭通訊局收250宗投訴　涉低俗、侮辱　學者：值得關注

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-14 21:19

香港電台節目《頭條新聞》去年在「驚方訊息」環節中，由藝人王喜扮演「忠勇毅」警察，之後被通訊局警告指內容涉辱警，最後港台宣布暫停製作節目，後會無期。不過，無綫電視（TVB）在4月11日播出《開心大綜藝》節目，藝人王祖藍扮演「無綫特別堆填區行政長官藍太」，該造型與特首林鄭月娥相似。 通訊事務管理局回覆查詢時指，直至今日（14日），合共收到約250宗投訴，主要認為《開心大綜藝》内容低俗或有侮辱成份，會按既定程序處理有關投訴。 有學者指出，今次事件有兩大關注點，包括當局會否出現「雙重標準」，以及政治諷刺節目的前景，故值得關注通訊局的反應。 曾多次批評港台節目《頭條新聞》的立法會議員葛珮帆則指，模仿個別政治人物或官員，相信不是嚴重問題。

藝人王祖藍在節目中扮演「無綫特別堆填區行政長官藍太」，造型與特首林鄭月娥相似。（TVB截圖）

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無綫電視在4月11日播出《開心大綜藝》中，藝人王祖藍扮演「無綫特別堆填區行政長官藍太」，名牌更印有「Cheap Creative Officer」，短髮造型及打扮都與特首林鄭月娥相似。

在節目中，有人上前「示威」並叫他「食屎」，之後現場有人向他提問，指根據報導，內容又提及「總部領導人」對其抗疫工作認為有「五大缺失」。直至該環節的尾聲，節目曾提及，有關內容只是「開玩笑」，籲觀眾不要太認真。

收約250宗投訴

通訊事務管理局辦公室回覆《香港01》查詢時指，就當日播放的《開心大綜藝》，4天內已收到250宗投訴，主要認為節目内容「低俗或有侮辱成份」。

節目中內出現的曲短髮、眼鏡及衣著，都與特首林鄭月娥的造型很相似。（資料圖片／鄭子峰攝）

通訊局指《頭條新聞》辱警 現已停播

翻查資料，在去年2月14日港台播出《頭條新聞》中，藝人王喜在「驚方訊息」環節中扮演「忠勇毅」警察。通訊事務管理局事後表示，在2月14日至3月13日播出的《頭條新聞》，共收到超過3,300宗投訴。而在去年3月份，警務處處長鄧炳強曾在一個月內，兩度發信投訴港台節目《頭條新聞》，批評《頭條新聞》針對警方的內容。

至去年5月，通訊局審議投訴個案後，裁定節目污衊和侮辱警方，並向港台發出警告。通訊局指，儘管該節目為政治諷刺節目，但認為主持的描繪令整個警隊受到「污衊和侮辱」。同日港台表示，在播放該季《頭條新聞》後，將暫停製作該節目，而涉事集數亦在網站下架。

學者：要關注諷刺政治節目前景

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟指出，今次事件有兩個關注點。她解釋，現時社會有人認為，執法不應「雙重標準」，「如果《頭條新聞》唔做得，點解無綫可以做得？如果無綫可以做得，係咪等於某啲台特別受到保護呢？」

另外，梁麗娟又強調須留意通訊局的反應，若與《頭條新聞》一樣受理，「係咪以後大家都唔可以再搞同類嘅政治諷刺節目呢？」

她指，過去TVB都曾有不少「惡搞」元素，但當時的社會環境和氣氛不同，直到社會運動後，政府及市民的關係有變化，本港疑開始出現「紅線」，對於警隊、政治人物加以保護。

民建聯立法會議員葛珮帆回覆《香港01》時表示，單單模仿個別政治人物或官員，相信不是嚴重的問題。（資料圖片）

多次追擊《頭條新聞》 葛珮帆:模仿政治人物不嚴重

多次公開追擊《頭條新聞》的民建聯立法會議員葛佩帆指，自己沒有看過《開心大綜藝》當日的節目，但相信通訊局收到投訴後，無論任何媒體都會按機制處理。

她認為，若單單模仿個別政治人物或官員，相信不是嚴重的問題。她指，應參考整個節目的內容而決定，例如有否煽動仇恨或出現偏頗內容，而非單看個別鏡頭。她又補充，當時《頭條新聞》有人扮警察，並在垃圾桶冒出，節目內容亦令人感覺偏頗，令人覺得「呼應當時的社會運動」。