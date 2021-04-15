新冠肺炎．直播｜接種疫苗年齡降至16歲　接種中心擬運作到9月底

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 林穎嫺 歐陽德浩 梁煥敏 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 16:19

本港疫情回落存暗湧，衞生署周三（14日）公布新增5宗確診，累計增至11,613宗。5宗個案中，4宗是輸入個案，1宗本地個案與之前個案相關，住屯門友愛邨愛暉樓，但患者已離世。初步確診個案暫時少於5宗。消息指，今日（15日）新增大概6宗確診。 公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，在新冠疫苗接種計劃記者會指出，會全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。聶德權指，接種兩款疫苗的接種中心，計劃運作至9月底，之後會停打復必泰疫苗，而科興疫苗則交由私家醫生協助接種。他指，由於復必泰疫苗有保存期限，故要提早通知市民，如想打復必泰最遲要在8月底打第1針。

▼4.13深井麗都花園2座封區禁足檢測▼

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

+ 5 + 5 + 5

+ 3 + 3 + 3

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

【16:00】對於有兩名孕婦懷疑在接種復必泰疫苗後流產。陳肇始解釋，兩款疫苗本身的須知說明有不同。復必泰的須知寫了一般情況，懷孕不是常規建議。除非懷孕女性有極高風險感染，或者有機會在感染後出現併發症，否則正在懷孕、哺乳或計劃懷孕女性，接種前要先徵求醫生意見。至於科興疫苗，懷孕期間則不宜接種。

衛生署已聯絡醫管局收集個案資料，給予委員會評估。目前沒有證據顯示與打針有關聯。就接種後出現的異常事件，未必和疫苗接種有任何因果關係。聶德權補充，衞生署有通報機制，將個案交予委員會審視，兩星期會有結果公布，並非每宗個案都會出新聞稿公布。

【15:35】陳肇始在疫苗記者會上指，港府已採購1,500萬劑復必泰及科興，足夠香港市民接種，市民可以自由選擇。截至昨日，一共為市民接種95萬劑疫苗，54萬劑為科興，41萬劑為復必泰。當局已與藥廠協議，今年的接種計劃是可以持續。

明年初的下一輪接種，當局已計劃引入新一代疫苗，期望有更佳保護力及效能，疫苗對變種病毒株的保護力是重要考慮，強調「今年唔會有第3款疫苗到港」。至於阿斯利康疫苗，港府上週已經公佈，雖然港府與藥廠已經簽約，但認為沒需要今年內引入，加上疫苗在全球短缺，不要浪費。在未來日子會全力推展打針，當局會監察不良反應，繼續和專家合作，出現嚴重疫苗，亦不代表一定和疫苗有關。

【15:24】聶德權表示，由於復必泰疫苗有使用期限，復必泰疫苗接種中心計劃運作到9月底，最遲8月底打第一針；至於科興接種中心亦運作至9月底，但因疫苗保存期較長，之後會安排私家醫生協助接種。

【15:16】公務員事務局局長聶德權就疫苗接種計劃見記者。聶表示，疫苗接種計劃開始已有49天，逾64萬人已接種疫苗，即16歲以上人口有9.7%已接種疫苗。要保證人員往來，防止輸入，避免香港不斷經歷一波未停一波又起的過程，可早日恢復經濟，各行各業有工開。當局今日宣布4項措施︰

1.擴大接種年齡組別，16歲或以上人士可接種，接種復必泰疫苗年齡降至16歲，打科興要滿18歲。下周五可預約。 2.增加3間復必泰疫苗接種中心，分別位於將軍澳、屯門友愛邨、及葵芳林士德運動場 3.復必泰疫苗接種中心計劃運作到9月底，最遲8月底打第一針；至於科興接種中心亦運作至9月底，之後由私家醫生接種。 4.專題網站提供更多有關疫苗的資料數據

【14:46】消息指，今增大概6宗確診個案。

【13:13】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，今日下午3時15分將就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。據了解，政府將於記者會公布，放寬疫苗接種組別至16歲或以上市民。

【13:08】政府將於5月1日起聘用旅遊業從業員，擔任24間新型冠狀病毒疫苗接種中心的接待及文書工作，預計提供約2,000個為期5個月的短期職位。



計劃吸引逾萬人申請，今（15日）起一連3日，是日薪達1,300元的登記員職位面試日。有資深旅業從業員大嘆，即使懂多種語言、擁有多種技能，在疫情下只能「炒散」維持生計，無用武之地。從業員希望今次把握機會，增添少許收入，也勉勵自己面對難關要「take it easy」。

相關新聞︰旅遊從業員盼當接種中心登記員 5分鐘面試問如何應對市民糾紛

【13:03】《香港01》上月中發現，有私人醫生為不合資格的雙程證人士接種科興疫苗，揭衞生署沒向醫生提供清晰指引，政府系統亦有漏洞。涉事醫生當時指，政府同意基於人道理由，為有關人士完成第二針接種。



不過，有已接種第一劑疫苗、無香港身份證的加拿大籍人士投訴，衞生署日前（12日）拒絕私人診所為他完成第二針接種，與之前的說法有異。他表示計劃根據外交部駐港公署的說法，打中國疫苗申請中國簽證，現時無法打第二針，擔心健康問題。衞生署回應時只強調疫苗接種計劃下合資格人士的身份，但並無直接回應可否打第二針。

相關新聞︰系統漏洞加拿大非港人獲打第一針科興疫苗 衞生署反口拒打第二針

【12:38】阿斯利康疫苗原定預計年中抵澳。據澳門傳媒報道，澳門衛生局局長羅奕龍今日（15日）表示，澳府已向阿斯利康疫苗生產商，提出暫緩對澳供貨，並獲對方回覆同意。羅指，澳府將審視更多疫苗安全的國際報告和研究，以及於不同地方的政策建議，再考慮下一步。

羅奕龍續稱，世界衛生組織對是否繼續使用阿斯利康疫苗，未有確切講法，按最新建議，仍認為接種疫苗益處多於風險。但澳門已有足夠疫苗，未有必須引入阿斯利康疫苗的迫切需要。

相關新聞︰新冠疫苗｜澳門政府暫緩阿斯利康疫苗供澳 待審視安全性再考慮

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

【10:56】疫情下，本港旅遊業一直未能重啟。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（15日）在港台節目《千禧年代》中指，業界非常希望快些重啟本地遊、郵輪遊。



至於政府指，接種疫苗的市民才可以參加公海郵輪遊。姚柏良則認為，乘客登船前做病毒測試，獲陰性結果後上船，做法會較為合理。

相關新聞︰新冠肺炎｜旅遊業望盡快重啟本地遊、公海遊：登船前檢測較為合理

▼4月14日更新患者住所及行蹤▼

【00:40】政府周三（14日）深夜公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，只要完成接種疫苗檢疫期可減少7日，甚高風險包括菲律賓、印尼等來港人士，則維持21日檢疫期。

疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者 已打針檢疫期可減7日

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：

新冠疫苗│累計63萬市民打第一針 44歲女接種後呼吸急促留院

確診大廈食肆｜患者訪H.A.N.D.S.兩食肆 大家樂利群海鮮飯店上榜

強制檢測大廈｜愛暉樓再上榜 寶雅幼兒學校爆上呼吸道感染須強檢

疫苗氣泡｜平機會：僱主解僱不打針員工 或涉間接歧視

疫苗氣泡｜譽宴發通告要求員工打針否則停工 前線憂進退兩難

2名32歲孕婦接種復必泰後流產 有事主胎兒估計約24周

疫苗氣泡｜港府推打針換放寬食肆營業限制 接種市民：疑難以執行

今增5宗確診 友愛邨愛暉樓老翁離世證染疫 另有少於5宗初步確診

新冠肺炎｜何栢良憂變種病毒入侵社區 促禁菲律賓等四地航班抵港

疫苗氣泡｜黃傑龍︰僱主不應壓迫員工接種 料業界多維持現況

亞博社區治療軍師李立業邊做邊學 如何解決女病人館跳掣問題？

醫管局醫生流失率降至3.9% OT費增至3億 人均10萬｜特別財會

確診大廈食肆｜3患者行蹤曝光 源頭不明婦光顧屯門「意粉狂熱」

航班熔斷機制加辣 7日內5確診乘客帶變種病毒株 全國禁飛港14天

政府宣布延續社交距離措施14日 4.29起以「疫苗氣泡」作調整基礎

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+ 15 + 15 + 15

▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4