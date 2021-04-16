味千首席財務官挪用公司2500萬 稱壓力大買奢侈品減壓　囚80月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-16 19:49

上市公司、連鎖拉麵店「味千」，其時任首席財務官劉家豪涉於7年間透過擅改公司的支票，挪用公司逾2500萬元。事件曝光，他被公司解僱，事件亦報警。他承認7項盜竊罪，法官今(16日)在高等法院判刑時指，劉在案中嚴重違反誠信，但考慮事後已全數還款，最終決定判他監禁80個月。

現年46歲的被告劉家豪，與妻子育有1子1女。辯方求情時指，被告曾向上司招認，並已向公司全數還款。

涉案長達7年被盜金額大

法官判刑時指，被告犯案時愈來愈貪心和大膽，因此盜取的款項愈來愈多。法官又指，被告嚴重違反誠信，涉案長達7年，被盜的款項金額大，惟考慮被告已還款，因此獲得減刑。

被告劉家豪（圖右）稱工作壓力大，７年來挪用公司款項逾2500萬。﹙資料圖片）

工作壓力大買奢侈品減壓

對於辯方求情指，被告在案發時因工作壓力而出現抑鬱問題，透過購買奢侈品減壓。而報告指被告患有躁鬱症。法官則指，本案中被告的精神問題不構成減刑理由。

案情指，被告於案發時其中一項工作，是就9名公司高層的薪金，開發支票，並讓執行董事潘嘉聞簽署。而自2013年起，被告會開支票讓潘簽署，並解釋涉款是公司的強積金供款。

擅改180張支票

惟被告於2012至2018年間，透過擅改180張支票，把合共2652萬多元存入其個人戶口，扣除其中約65萬元的薪金是屬於被告，他共挪用公司的2586萬多元。

於2018年12月，被告一度向潘指，公司或被黑客攻擊。惟他之後潘嘉聞承認，自已使用可修改的原子筆擅改支票犯案。公司於同月中解僱被告，事件報警。被告於2019年4月被捕，他並於同年底向公司支付約2900萬元，以賠償公司損失、相關利息和律師費等。

案件編號：HCCC363/2020