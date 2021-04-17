佐敦伯嘉士大廈解封　住戶9時入睡未獲通知撤離　信件沒寫須檢疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-17 12:27

政府昨晚（16日）近午夜突擊圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈，指有一宗初步確診個案帶變種病毒，其後於凌晨撤離住戶往檢疫中心，並要檢疫21日。 伯嘉士大廈於早上解封，食環署安排人員於白加士街清潔街道，店舖外有政府發出信件。有於大廈工作的人士稱，信件上只指示他們致電衞生署查詢，未有寫明要檢測或檢疫。有南亞籍人士稱，昨晚在家睡覺，未有人拍門通知，而信中亦沒有英文寫上大廈地址及到訪時間。

伯嘉士大廈於早上解封，食環署安排人員於白加士街清潔街道，店舖外有政府發出信件。根據住戶提供信件，信上只寫明因大廈接連有確診個案，衞生署正進行環境調查及檢疫工作，要求收信人聯絡衞生署。信上未有寫明要檢疫或檢測，而現場亦未有政府人員在場。現場可見，住戶仍可以自由進出大廈。

有餐廳員工於店外貼上告示，指會於早上11時恢復營業。員工同樣稱，政府發出信件只指示他們聯絡衞生署，未有指要求檢疫或檢測。

大廈上班人士斥21日檢疫影響大

於大廈工作的黃先生今早與另外2名同事回到大廈取回信件，3人於樓下按照信件指示致電衞生署，未知要否檢疫。他稱，若大廈未有確診個案不應該撤離，若政府要求檢疫會影響大，「公司21日冇人，你諗下會點樣？點樣運作？」他表示對變種病毒「擔心唔嚟」，認為只可靠自己加強清潔及保持衞生，「全香港人都周圍走，你避唔到。」

陳女士表示公司約有6名同事，每天均會回公司工作。她稱，大廈雖有劏房，但所屬樓層的衞生情況尙好。她表示，對變種病毒不擔心，「都一把年紀，都要面對。」他們於樓下逗留近約45分鐘，稱致電多個部門，但未獲得確實回覆。

於大廈工作的黃先生稱，若要檢疫21日對公司有大影響。（張嘉敏攝）

住戶稱昨晚睡覺 無人通知檢疫

有南亞籍人士稱自己獨居於一個完整單位，昨晚在家睡覺，稱無政府人員拍門通知，亦不知道要檢疫，並向記者查詢情況。他獲政府派發信件，但信內英文部分無填上大廈資料及到訪日期，他稱看不懂中文，會致電當局查詢。他指大廈衞生情況惡劣，並多次向業主投訴，但不獲理會。

與4名家人同居於伯嘉士大廈4樓劏房單位的南亞籍人士Surnag，早上約8時於當局解封後回到大廈。他稱自己沒有看新聞，因此不知道撤離的消息，指會先回家再等候當局安排。他其後曾再次出入大廈。

▼4月16日深夜突襲佐敦伯嘉士大廈▼

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▼4月17日凌晨佐敦伯嘉士大廈居民撤離到檢疫中心▼