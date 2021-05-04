一生演活黃飛鴻俠義精神　電影戲服手稿首曝光　關德興傳奇展開幕

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-04 19:25

本港武打片吒叱一時，經典人物不得不提關德興的名字。由粵劇台板走入武打世界，他均堅持硬橋硬馬真功夫上陣，飾演黃飛鴻的英雄形象更為人津津樂道。香港文化博物館明（5日）起至明年2月下旬，舉辦「戲裏戲外—細說關德興傳奇」專題展覽，以紀念關德興逝世25周年。展覽將陳列多件珍藏包括其電影戲服、親筆題字書法，亦可重溫其與「奸人堅」交手的精華片段、晚年客串參演賀歲片遺作「大富之家」的最後風釆。 關德興長子關漢泉提起父親一生行事俠義，亦感觸良多，認為他戲內戲外始終如一，「好榮幸做到佢個仔。」

關漢泉帶同女兒Sasha 及兒子女友Jenny 到場參觀展覽。（陳淑霞攝）

著名粵劇和電影演員關德興縱橫藝壇逾70載，在演藝界德高望重，除踏足粵劇台板外，亦在不少電影中，演活武打英雄黃飛鴻的角色。今次文化博物館首次展出的專題展覧，包括精選戲服、劇本文稿及珍貴照片等，重溯其精彩傳奇人生。

關德興長子關漢泉今年82歲，與父親的生活點滴仍然歷歷在目，他尤其難忘於抗日時期，全家跟隨父親在槍林彈雨下，在廣東、廣西等地巡迴「勞軍」，以粵劇救國，為前線打氣，期間更驚心動魄，「當時母親仍腹大便便，我阿爸仲畀日軍發懸賞追殺，呢啲嘢無咩人知。」

招牌拉弓 典故來自拉巨弓

縱横粵劇電影界以外，習武出身的關德興更建立跌打藥局，專製風濕油、藥膏等製品，關漢泉於訪問期間則揭開商標上招牌拉弓「甫士」的由來。他指，父親一次回廣州時，途經中國古代武器店，對置於店中的巨弓萌生興趣，後從店主口中得知其為清代武狀元巨弓，「話如果佢拉得郁送俾佢都得」，惟父親挑戰失敗，但經3星期苦練後，「終於成功開到弓」，店主遂將珍品轉售。

他又謂，父親不僅功夫了得，亦文武雙全，雖然只入讀私塾數個月，但堅持自學書法，展覽內由關德興親題的「孝悌忠信人之本，禮義廉恥人之根」書法，「我阿爸一生將粵劇、書法發揚光大，亦都傳承咗好多做人道理畀我哋。」

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綜其一生，關德興曾參演超過140部電影，他的《黃飛鴻》系列佔半。提起父親飾演的黃飛鴻形象深入民心，他笑謂，父親戲內戲外如一，「話佢演緊黃飛鴻，其實根本就係做緊佢自己。正氣、俠義，其實就係佢。」他又認為，父親的黃飛鴻角色及形象，在當時兵荒馬亂、政局動蕩下，成為人民義俠精神的投射及寄托。關漢泉慨嘆，倘父親尚在人世，目睹現況或會難掩失望，「孝悌忠信⋯⋯希望大家唔好忘記做人嘅原則。」

文化博物館館長（歷史)王家敏表示，博物館早年獲關漢泉捐贈逾千件其父親遺物及珍貴藏品，適逢關德興逝世25周年，遂舉專題辦回顧展重溫其傳奇一生。（陳淑霞攝）

文化博物館館長（歷史)王家敏表示，博物館早年榮獲關漢泉捐贈逾千件其父親遺物及珍貴藏品，適逢關德興逝世25周年，遂舉專題辦回顧展重溫其傳奇一生。她指，關德興生於1905年，兒時是牧牛郎，但已對粵劇乍現興趣，13歲時被「賣豬仔」往新加坡，隨後拜師小武，踏足戲壇，他擅演關公，享有「生關公」稱譽，亦擅拋繩拉弓等武功，不時被邀至美國舊金山等地「走埠」演出。他亦踏足電影界，主演的黃飛鴻角色家傳户曉。王家敏又指，關德興熱心公益慈善，曾發起「一人一棉衣」為1981年華東水災賑災，又成立「關德興師父長者健康樂園」，照顧長者需要。

「戲裏戲外—細說關德興傳奇」專題展覽將於明（5日）起至明年2月下旬於沙田文化博物館展出，博物館逢星期二休館。