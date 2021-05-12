頑疾折磨10年　病人叫停治療求解脫　護士拭淚回憶曾經不忍放手

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-12 08:00

「我真係想走喇，你哋唔好再幫我喇」，彌留病人不願再受皮肉之苦，停止接受治療，見愛子最後一面就告別塵世。照顧她10多年的護士憶述時不禁拭淚，無能為力地目送生命徐徐流逝，但領悟到朋友終達彼岸不再痛苦，參透後便漸漸釋懷，「一個完結等如一個開始」。

「我哋真係唔想放手，希望去到最後一刻。」伊利沙伯醫院心臟科顧問護師陳妙貞投身杏林超過30年，每日遊走生離死別之間，閱歷豐富她的醫學知識，但無磨蝕她對生命的觸動。

10多年前，陳妙貞在護士診所認識了一位有心瓣問題的女士，她曾經做過開胸手術換心瓣，但心瓣隨身體及時間變化穿孔，血液倒流致血紅素有貧血情況，3次微創手術都無法填補穿孔位置，陳妙貞一直為她調較華法林等藥物。病人去年肺部受一般感染並發炎，部份身體指數波動，「初初入普通病房佢好有鬥志，話『我一定要出返去』，但係入深切治療部都真係頂唔順插太多喉。」

陳姑娘我真係想走喇，你哋唔好再幫我喇 有心瓣問題病人

她病情起伏持續10年，每次都可以捱過，但今次她不想再捱，「陳姑娘我真係想走喇，你哋唔好再幫我喇」，只望見兒子最後一面。陳妙貞坦言當刻悲痛莫名，而事實的確「乜都做唔到㗎喇，真係等時間過。」

醫護於是著手安排兒子做病毒檢測以便入病房探望，兩母子好好道別後，病人當晚11時心跳停頓，之後情況持續轉差一度彌留，「佢講嘢開始亂，話頸渴要飲水，其實啱啱先畀完水佢，佢話『無，你哋無畀水我飲』」，病人翌日早上7時病逝，終年60多歲，兒子都知道媽媽隨時離開，當晚通宵守候直到她撒手人寰。陳妙貞留意到，疫情下禁止家屬探訪病人，患者生存鬥志減弱，部份長期住院的病人更有被遺棄感覺。

陳妙貞是個眼淺的護士，曾經考慮不再跟病人建立深厚關係，免得徒惹傷心，但同事提醒及反思後，認為以「局外人」身份無法全身照顧病人，而且悟得「一個完結等如一個開始」，病人兒子照顧媽媽多年，「每次都係親自送佢過嚟輸血，之後急急腳去返工每次都係咁，屋企人都好辛苦，頻頻撲撲，夜晚又要趕住嚟睇佢」，病人自己都辛苦，現時毋須再承受皮肉之苦也是解脫。陳妙貞依然故我，繼續熱情地工作，每遇悲歡離合、心情鬱結時都會跟丈夫、同事分享，講得多就釋懷，其實人都是需要一個樹窿。

親身面對過死亡 更加明白病人

威爾斯親王醫院中央護理部高級護理主任廖日和2003年感染沙士，他表示確診後初期只有少部份肺部發炎，之後左邊肺部X光片「全花」，無法轉身、血含氧量下降，差一步就要進入深切治療部。他做過病人、面對過死亡，更加明白病人、家屬的心情，經常向同事分享照顧過一名原本是家庭經濟支柱的植物人，其太太跟一對子女幾乎風雨不改探望他。

廖日和強調醫護行業重視人與人關係，同理心是溝通基礎。（張浩維攝）

奇蹟沒有發生，病人幾年後都是離世，但廖日和之後在街頭重遇其太太一家，發現他們較以前開朗，「屋企人過身一定好唔開心，但係結束咗之後，佢哋可以重新開始、可以重新生活，我感受到佢哋比以前開心咗好多。」

另一個案是脊椎受傷病人，患者肩膊以下都無法活動、說話無力，家屬質疑醫護照顧不妥當，廖日和直言當時醫患關係不好，但該病人在醫院留醫超過10年後過世，期間完全無褥瘡，家屬後來放下情緒，言歸於好，「屋企人最後做咗一塊好大嘅牌送畀我哋（答謝），同埋依家有啲節目，佢哋住村屋會請我哋燒嘢食。」廖日和提醒後輩，病人有意外家屬情緒一定波動，醫護要理解，只要好好照顧病人，家屬一定會感受到，深信醫護講求人與人之間的聯繫，無法冷冰冰。

梁翠瑩為離世老伯抹身、換衫，只為尊重生命。（張浩維攝）

東區醫院婦產科病房經理梁翠瑩回顧工作初期，已經提醒自己對生命的尊重，當時有位伯伯肺部受感染，梁翠瑩全程照顧他，伯伯仙遊當日，「我好想照顧到佢最後一段路程，我放工之後留低直至病人過身，然後問護士長可唔可以幫伯伯做埋最後護理，抹身、換衫，係我人生好深刻嘅事」。

今日是國際護士節，三人多年來孜孜不倦、推己及人的服務精神，今年榮獲醫管局的嘉許獲頒傑出員工獎。