網媒《852郵報》周六起暫停營運　游清源：續以一人公司工作

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-14 18:25

《852郵報》創辦人游清源今日（14日）宣布明日起暫停營運，他於YouTube頻道表示，由於《港版國安法》的實施，同事及其家人感到憂慮，甚至因此辭職。同時，財政收入一直難以維持，而辦公室租約將於明日（15日）期滿，因此在種種考慮下，決定暫停營運，選擇以一人公司繼續其傳媒工作。「唯有換個形式支持落去。就係一人公司，繼續一個人發聲、發片、發文。」

游清源慶幸在山窮水盡之時，Youtube頻道開始獲得收入，渡過了第一個難關。（Youtube截圖）

資深傳媒人、《852郵報》創辦人暨總編輯游清源，今日於YouTube頻道上發表「852郵報暫別感言！」。他於片段中回顧指，自2013年被《信報》辭職後，與一群志同道合的人士於11月成立，其後2014年雨傘運動爆發，創出第一個高峰，成為排行第3的網媒。

指曾月蝕10多萬元

游續指，不過《852郵報》於雨傘運動期間被登上黑名單，廣告收入「大插水」，同時需兼顧逾20名同事，曾一度每月虧損10多萬元，「差唔多乾塘」，只能無奈裁員，以及轉型至時事分析及評論。

他指YouTube頻道開始獲得收入，渡過了第一個難關。他感謝在2019年反送中運動期間，同事謹守崗位每日走到最前線，甚至在長期接觸催淚煙，患上皮膚病。但《852郵報》因而創出第2個高峰，YouTube頻道共錄得28萬個訂閱，因此計劃聘請人手，以增加採訪工作，但《港版國安法》的實施卻打斷計劃。他更形容為「比23條更辣的23條」，以致同事及其家人感到憂慮，甚至因此辭職。