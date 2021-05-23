斬樹黨猖獗　5年逾400棵土沉香遭偷伐　團體研「保護網」護樹

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-23 00:00

屬易危品種的珍貴土沉香有價有市，斬樹黨違法伐木情況猖獗。疫情下雖有放緩，但過去五年，本港仍至少有逾400棵土沉香被非法砍伐。 政府及民間近年「出招」護土沉香，包括安裝樹圍欄和監察儀，但被質疑成效一般，更曾因政府部門欠溝通，致百年土沉香「壯樹斷臂」。有關注團體與創科公司合作，研發「香樹保護感應裝置」，當賊人剪斷纏繞在樹幹上的保護網，即觸發警報系統，通報疑有斬樹黨出沒情況。

外貌平平無奇的土沉香，部分隱身社區，與民居相鄰，但價值比黃金更高，吸引斬樹黨大肆非法砍伐。目前土沉香已被列入《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》的易危級別。

面對土沉香樹偷伐問題嚴重，漁護署2018年起推出土沉香物種行動計劃，包括在多個策略位置，安裝紅外線感應自動監測儀，如在操作範圍內偵測到人類活動，設備會把拍攝所得的照片傳送往指定手提裝置。當局又為個別重要的土沉香安裝樹木保護圍欄，亦有關注團體與村民合作「自救」，安裝類似的監控器防「盜香賊」。

南丫島居民Stanley曾是監察土沉香的其中一名義工，惟監控器發現任何風吹草動，動物或車輛經過，都會自動拍照及發相。結果Stanley每天早上起身，手機已接收逾百張不相關的照片，未能緝拿盜賊，卻帶來不少困擾，終退出義工行列。

政府部門溝通不足曾誤斬百年土沉香

Stanley過去曾出手保護土沉香，但最終因政府部門溝通不足，誤斬珍貴樹木。2019年4月，他在南丫島親眼目睹地政總署的外判園藝公司職員，以樹木有褐根病、有倒塌危機為由，砍伐一棵多年來隱身路邊、高約20米的百年土沉香樹。當時他緊急通知漁護署，發現對方沒有收到通知，即使後來警察介入，仍未能阻止工人砍走其中一條枝幹，留下明顯切割口，被砍伐部分最後亦不知所蹤，幸涉事土沉香樹至今仍健在。

地政承認過度修剪致歉

地政總署回覆指，2018年下旬收到投訴，指該土沉香有安全問題，署方樹木專業人員經審視及評估承辦商提交的樹木風險評估報告及護養建議後，認為應先修剪和清理樹冠，惟承辦商最終過度修剪。

地政總署其後聯同漁護署及承辦商視察該土沉香，確定其結構穩定，沒有重大健康及結構缺陷。漁護署亦協助為該樹的樹幹切口塗上防真菌樹油，減少真菌入侵機會。地政總署對此事深表抱歉，並已向承辦商發警告信及在季度評核報告中適當反映其表現，供政府招標時參考；亦完成檢討並制訂處理具保育價值樹種的工作指引和程序，供樹藝服務承辦商依從，以防止類似事件發生。

漁護署表示，該樹由地政總署負責管理，而相關政策局發出的技術指引已訂明個別政府部門應如何管理、護養及處理有即時倒塌危險的樹木，各部門在上述過程中不需要通報漁護署。

2019年四月，南丫島居民Stanley親眼目睹地政總署的外判園藝公司職員以有褐根病、有倒塌危機為由，砍伐一棵多年來隱身路邊、高約20米的沉香樹。（李澤彤攝）

研新保護裝置防「盜香賊」

為防止斬樹黨偷伐沉香，以及政府部門之間不協調，發生錯誤砍樹事件。生態教育及資源中心與舜達科技公司構思及研發「香樹保護感應裝置」。

團隊今年在南丫島試行新裝置，編織具擴展性、可讓電流通過的電線圍網，連接LoRaWan感應器。團隊可因應樹木高度，在主幹纏繞保護網，再連接SMS警報及樹木保護平台。當斬樹黨剪斷任何一根電線，就會觸發警報，感應器會把信息經過LoRaWan網關，傳送到平台，同時向相關人員發送SMS，即時通知樹木有被砍伐危機。

保護網的感應器電池可使用一年半至兩年，可應對郊野公園範圍大、但人手有限的巡查及執法困難。一個網關、一個感應器及人手編織的防水圍網，成本約6,000元。舜達科技行政總裁黃鎮濤解釋，一個網關可覆蓋約10公里半徑範圍，最多可接收逾千個感應器信號，把網關設於山頂，覆蓋範圍更可延伸至30公里，倘範圍內有更多樹木加裝感應器，有助降低成本。

▼香樹保護感應裝置▼

漁護署鐵欄保護效果成疑

漁護署目前在南丫島，以約兩米高的鐵欄圍起部分土沉香樹，防砍伐或破壞。不過部份鐵枝卻陷入根部，變相「傷根」。生態教育及資源中心總監程詩灝表示，鐵欄裝置沒有警報支援，樹木高過鐵欄部份，一樣有機會被砍伐，樹上若留下傷口，養分就不能向上傳，令土沉香變乾變輕，不法之徒可乘機斬件運送，製成傢俱、雕像等高價出售，形容鐵欄「只防君子不防小人」。

程續說，新研發的感應裝置適用於所有樹木，最理想是應用在珍貴品種，建議可於每5公里放置一個網關，並可加入警報聲及閃燈嚇退賊人，未來有需要亦可加裝鏡頭，當電線被剪可即時拍照，「無任何干擾情況下，警報及相機都係sleep mode（睡眠模式），可以慳電，用長啲時間，唔洗咩垃圾相都收到」，相信更有助提升保護效果。他又建議，政府統一由一個部門管理全港所有樹木，免卻因溝通不足，或指引不一，誤傷珍貴樹木。

五年間逾400棵土沉香被伐 僅9人被定罪 疫下仍未停止

所有涉及非法砍伐土沉香的刑事案件均由警方根據《盜竊罪條例》（第210章）、《簡易程序治罪條例》（第228章）或《刑事罪行條例》（第200章）處理。根據警方資料，2016至2020年有193宗非法砍伐土沉香個案，估計涉及431棵土沉香，從被捕人身上檢獲數量達325公斤。但這5年間，只有33名沉香賊被捕，成功檢控及被定罪人數只有9人，被判監禁2個月至30個月不等。

漁護署回覆指，在數個策略性位置測試利用紅外感應自動監察儀，監察非法砍伐土沉香活動，並僱用保安公司24小時即時檢查及篩選監察儀所拍攝照片，如發現懷疑非法砍伐活動，會立刻通知漁護署及警方作進一步行動。自2017年試驗計劃開始至今，監察儀偵測到38宗懷疑非法砍伐土沉香活動，其中只有2018年3月警方收到監察儀信號後，當場拘捕1名正在採收沉香疑犯。據資料顯示，當年僅1人被捕，但未能成功檢控。

此外，漁護署指會因應個別土沉香樹狀況，如是否成熟大樹、曾否受傷等，評估會否安裝樹木保護圍欄，目前已為超過190棵土沉香樹安裝圍欄，亦會定期檢查圍欄及樹木狀況，有需要會作出調整。