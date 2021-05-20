徐悲鴻畫作《奴隸與獅》下周一拍賣　估價3.5億創亞洲作品中最高

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-20 17:58

佳士得將於明日（21日）起，一連4日在灣仔會展舉行展出及拍賣會。其中中國現代藝術名匠徐悲鴻，其國之瑰寶畫作《奴隸與獅》將進行拍賣，作品的估價為史上以來亞洲藝術品中最高的3.5億元。另外，現場將會展示常玉的《靜月瑩菊》及畢加索的後期畫作《側躺的裸女與蜻蜓》。

由明日起於灣仔會展進行的佳士得拍賣會，共有7個展區，其中展示二十及二十一世紀藝術類別拍賣展區中，其作品總低估價超逾13.6億元的史上最高價。

以繪畫馬匹舉世聞名的中國現代藝術名匠徐悲鴻，其國之瑰寶畫作《奴隸與獅》將於明日（21日）由佳士得在會展展出及進行拍賣。佳士得表示，其作品的估價為史上以來亞洲藝術品中最高的3.5億元，據知，其估價第較第二高價的作品多約1.5億元，並將於下周一（24日）進行拍賣。

《奴隸與獅》作品為徐悲鴻作品當中，私人收藏家手中尺幅最大的油畫，作品源於伊索寓言，一個關於奴隸即將被帶到鬥獸場被獅子處決，但獅子因想起奴隸曾經拯救過他，最後不但沒有被攻擊，並溫情相認的故事。當中帶出知恩圖報的思想，審思人性與博愛的人民主義精神，以及自救民族於危亡，強調愛國主義和民族主義。

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由明日起於灣仔會展進行的佳士得拍賣會，共有7個展區，其中展示二十及二十一世紀藝術類別拍賣展區中，作品的總低估價超逾13.6億元的史上最高價，其中的晚間拍賣展示多個現代藝術名匠的鉅作，當中有徐悲鴻、吧布羅畢加索、常玉、奈良美智、草間彌生，另外，近年著名的當代藝術家作品，包括Banksy、張曉剛、阿莫奧克·博福等作品，亦將會進行拍賣。

佳士得表示，去年受到疫情影響，不少拍賣以網上進行為主，今年可以再度進行較接近以往模式的拍賣會進行。作品展出將於明日早上開始，香港的展期定於5月20日至26日，歡迎市民於官方網站、Facebook等進行網上預約，及到來參觀及拍賣，發言人說，根據以往經驗，每日的入場人次少於1000人，相信可以輕鬆欣賞各款作品。