新冠肺炎．最新｜本港隔7個月再度零確診　逾130萬人已打第一針

撰文：陳淑霞張嘉敏鍾妍黃偉倫鄭翠碧李恩慈勞敏儀黃金棋鄭秋玲孔繁栩鄧穎琳黃詠榆歐陽德浩林穎嫺
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本港疫情處於第四波低位，衞生署衞生防護中心昨（27日）公布沒有新增確診個案，是自去年10月14日以來首次，亦即事隔7個多月後再現單日「零確診」。初步確診亦暫少於5宗。
食物及衞生局日前公布維持現行的社交距離措施，即4人限聚令及食肆堂食等安排不變，相關防疫規例橫跨至下月初。
另外，港府放寬疫苗接種計劃，持雙程證、並將會在香港逗留一段時間的內地居民，可由今起在辦公時間內帶同相關文件，前往郵政局，由職員協助預約打針。
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