新冠肺炎．最新｜本港隔7個月再度零確診　逾130萬人已打第一針

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港疫情處於第四波低位，衞生署衞生防護中心昨（27日）公布沒有新增確診個案，是自去年10月14日以來首次，亦即事隔7個多月後再現單日「零確診」。初步確診亦暫少於5宗。

食物及衞生局日前公布維持現行的社交距離措施，即4人限聚令及食肆堂食等安排不變，相關防疫規例橫跨至下月初。

另外，港府放寬疫苗接種計劃，持雙程證、並將會在香港逗留一段時間的內地居民，可由今起在辦公時間內帶同相關文件，前往郵政局，由職員協助預約打針。

▼三圖看清　科興、BioNTech復必泰疫苗　預約接種及副作用詳情（更新版）▼

▼竹篙灣檢疫中心未撤換膳食供應商前膳食安排▼

+11
+11
+11

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

+4
+4
+4

昨日總覽：

強制檢測｜沙田崇真學校六年級師生　四家幼稚園爆上呼道感染上榜

海洋公園研推優惠鼓勵市民打針　水上樂園開幕前約百員工持拯溺牌

港鐵4月客量回復第四波疫情前水平　平日每日平均客量403萬人次

針假｜山頂明德醫院向員工提供2天接種假期　享雙重住院現金保障

針假｜中電為已打針員工及家屬捐200元　多間機提供1至2日有薪假

消息：官涌接種中心護士覆檢結果陽性　料受科興疫苗溢出污染環境

李嘉誠接種第二針復必泰：不疫樂乎　阿彌陀佛

梁子超指港府須研核實申報評估風險　否則「回港易」或走漏個案

政府「谷針」措施力有不繼　專家：要改市民根深蒂固睇法

新冠疫苗｜全球5％人口打齊兩針　新加坡接種率25%　比香港多一倍

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。