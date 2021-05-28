新冠肺炎．最新｜本港隔7個月再度零確診　逾130萬人已打第一針

本港疫情處於第四波低位，衞生署衞生防護中心昨（27日）公布沒有新增確診個案，是自去年10月14日以來首次，亦即事隔7個多月後再現單日「零確診」。初步確診亦暫少於5宗。

食物及衞生局日前公布維持現行的社交距離措施，即4人限聚令及食肆堂食等安排不變，相關防疫規例橫跨至下月初。

另外，港府放寬疫苗接種計劃，持雙程證、並將會在香港逗留一段時間的內地居民，可由今起在辦公時間內帶同相關文件，前往郵政局，由職員協助預約打針。