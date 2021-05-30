荃灣交通警駕鐵騎截單車時站起扭動身體　警方：如違規必嚴肅跟進

撰文：陳淑霞孔繁栩
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網上今日（30日）瘋傳一條短片，內容可見一名駕駛電單車的警員，於青山公路從後追趕數名踩單車人士，當與他們並排駕駛時，該警員一度「企高」，左搖右擺晃動身體，模仿他們騎單車的姿勢，再駛向他們前方。有網民質疑其有危險駕駛之嫌，違反路面交通安全。
據了解，涉事為荃灣警區交通警。警方表示，該警員今早於青山公路青龍頭段往屯門方向，處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴，警方正了解事件，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。
▼交通警駕電單車時左搖右擺模仿單車友連環睇▼
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片段見趨近單車人士時突於座位站起
該段長約8秒的片段可見，數名踩單車人士沿青山公路駛往屯門方向，駕駛AM 6766車牌電單車的警員，沿快線從後追趕，他趨近時突於座位站起，左搖右擺晃動身體五下，狀似踩單車姿勢，並一直注視單車人士。期間可見該名鐵騎警員的口罩下滑，露出鼻子。
他隨後加速超前踩單車人士，片段中未知他有否停下，而短片並非一條過，曾經有剪輯。有網民留言指他狀甚輕佻，甚至有危險駕駛之嫌，有網民留言「博一博，單車都變摩托！」。
片段中可見，該警員一度「企高」左搖右擺，模仿騎單車姿勢。(網上片段截圖)
警方：涉事警員處理單車佔行車線投訴
據了解，涉事為荃灣警區交通警員。
警方表示，事件發生於今日早上，在青山公路青龍頭段往屯門方向，涉事警員當時正在處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴。 警方稱，警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均應遵守相關的交通法例及以路面安全為首要考慮，正了解事件，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。