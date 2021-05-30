荃灣交通警駕鐵騎截單車時站起扭動身體　警方：如違規必嚴肅跟進

網上今日（30日）瘋傳一條短片，內容可見一名駕駛電單車的警員，於青山公路從後追趕數名踩單車人士，當與他們並排駕駛時，該警員一度「企高」，左搖右擺晃動身體，模仿他們騎單車的姿勢，再駛向他們前方。有網民質疑其有危險駕駛之嫌，違反路面交通安全。

據了解，涉事為荃灣警區交通警。警方表示，該警員今早於青山公路青龍頭段往屯門方向，處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴，警方正了解事件，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。