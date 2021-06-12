金管局收銀車已暫停？競爭對手換幣龍廣告訊息過時　行政總裁認衰

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-12 15:58

新冠疫情緩和後，政府及公營機構的服務今年初起已陸續恢復，包括金融管理局的「收銀車」服務，惟近日仍有廣告聲稱，「收銀車已暫停」，建議市民轉用「換幣龍神沙機」，與金管局網站提供的「收銀車日程表」資訊完全不同。 換幣龍回覆《香港01》查詢時承認，有關廣告內容已過時，接獲查詢後已將之下架，並就失誤造成的混亂致歉。金管局則表示，已知悉有關事件，建議需要使用收銀車服務的市民，瀏覽金管局站以獲取準確資訊。

金管局的收銀車去年底因為第四波疫情爆發而暫停兩個月，至今年2月18日恢復服務，並在港、九、新界各區遊走。惟不少網上平台均有廣告聲稱，「收銀車已暫停」，建議市民轉用「換幣龍神沙機」，甚至在Google搜尋收銀車時，相關廣告亦是首個搜尋結果，與金管局的資訊截然不同。

記者月初曾在查閱有關廣告後，目擊收銀車停泊在大埔富善邨收集硬幣，今日再在Google搜索收銀車，有關錯誤廣告仍然出現。

金管局回覆《香港01》時指，得悉有關廣告出現問題，呼籲需要使用收銀車的市民，瀏覽香港金融管理局「硬幣收集計劃」的網站，參考服務地點和時間 ，確保獲得準確資訊，但未有回應有關廣告是否失實或有誤導之嫌，亦未有交代會否採取進一步行動，包括要求有關公司撤回廣告。

換幣龍行政總裁Richard Kollen亦向《香港01》表示，調查後發現，有關廣告存在已過時的訊息，已隨即將之刪除，並知會金管局有關失誤。Kollen強調此非新廣告，而是在年初收銀車服務暫停期間投放，對廣告失誤而造成的混亂深表歉意，又指公司期間經歷人才流失，現已聘請公關公司協助宣傳。