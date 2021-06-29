中大職員處理投標涉行為失當　計劃協調員求撤回認罪決定獲准

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-29 17:18

中文大學4名職員被指在處理工程投標期間，隱瞞利益衝突，早前被控公職人員行為失當、串謀詐騙等九罪受審。其中一名計劃協調員早前認罪，並擔任污點證人指控其餘3名被告，唯3人最終仍被判罪脫。善衡職員其後申請改為不認罪，法官沈小民今（29日）批准其申請，案件押後9個月再提訊，以便控方先處理有關案中其餘三人的上訴審訊，期間被告可保釋外出候審。

案中4人只有1人認罪

4名被告：李珮珊（43歲，中大伍宜孫書院的院務主任）、彭兆衡（38歲，李珮珊妹夫暨新生活創意設計東主）、石曉風（40歲，中大伍宜孫書院行政主任）、梁祐誠（36歲，善衡書院二級計劃協調員）。梁早前認罪，但其後申請撤回認罪決定，改為不認罪，今獲法庭批准。

法庭認為中大知悉以致默許投標安排

沈官指，案情主要指梁與案中首被告串謀詐騙，但經審訊後，法庭認為中大商務組早已知悉以致默許以「先斬後奏」的方式進行投標，採購過程僅屬虛設，故裁定三人罪脫。因此，沈官接納辯方陳詞，指梁的定罪亦屬不穩妥，故批准撤回梁的認罪申請。

控方擬就3人脫罪提上訴

沈官將案件押後9個月再提訊，以便控方先處理有關案中其餘三人的上訴審訊，期間被告可保釋外出候審。

案件編號：DCCC 892/2019