5男1女涉前年商場元氣壽司外非法集結　食客稱有人阻電閘關上

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-02 14:16

前年聖誕節葵涌新都會廣場有示威者聚集，和在元氣壽司外叫囂，5男1女涉嫌非法集結當場被捕。案件今（2日）於西九龍裁判法院開審，控方指有被告嘗試阻止電閘關上，食客供稱其4歲兒子哭泣，但他表示並不害怕有人叫囂，是怕有人拍閘和狀似衝入店，他稱「自己做唔到啲咩」遂報警。

6名介乎15至27歲的被告，分別為15歲男生、周姓被告（16歲）、楊天成（19歲）、陳蒲森（23歲），馬健豪（20歲）及周敏琪（27歲）。他們被指於2019年12月25日在葵涌新都會廣場4樓的元氣壽司外參與非法集結。

控方案情指 有被告高叫「光復香港 時代革命」和「解散警隊 刻不容緩」

控方案情指，當晚8時有約20人在商場中庭叫口號，他們大部分身穿黑色衫褲，有人從3樓和5樓走到4樓的一田百貨附近集結，偵緝督察張國晶於該層雞仔嘜門口監視。其後有20名示威者在4樓跟隨第2被告走往元氣壽司，他高叫「光復香港 時代革命」和「解散警隊 刻不容緩」的口號。閉路電視片段可見眾被告走向元氣壽司，部分被告身穿黑衣或深色衣服。周和第3被告楊天成於8時16分嘗試阻止食肆的電閘關上，電閘關上前有人打攔電閘中間位置。警員於一分鐘後截停制服打算離開元氣壽司的可疑人士，帶他們到地庫搜身及作出拘捕，在被告身上搜出手套和生理鹽水等。

顧客馮偉明供稱當時和妻子和兒子用餐，聽見門外有20多人叫囂，職員隨即落閘。馮目睹約6米外有3至4人阻擋元氣壽司正在關閉的電閘，有人拍打閘門。他表示其4歲的兒子哭泣，他指擔憂黑衣人損毀店舖會傷害他和家人，覺得驚慌和無助，「因為自己做唔到啲咩，唯有報警」。食肆無法正常營業，一名便衣警告知食客現場情況受控，由警員維持秩序。他和家人半小時內在元氣壽司職員安排下從後門離開，另有食客還在結帳。

顧客馮偉明供稱，案發時有人阻擋元氣壽司正在關閉的電閘，有人拍打閘門。(陳家怡攝)

顧客供稱 害怕有人拍閘和狀似衝入店內

馮稱自己感擔心，但作為丈夫，因為妻子害怕，所以要顯示自己不驚惶。就有人群叫囂，他表示並不感到害怕，他主要因為有人拍閘和狀似衝入店內而害怕，他沒有留意其他人是否擔心。

督察張國晶庭上供稱，他下午到場周圍徘徊，埋伏和監視示威活動，約8時他在雞仔嘜門外見左方有人叫口號，他們有些人不是黑色裝束。其中一名紅色上衣和戴口罩的男子，帶領高叫「光復香港 時代革命」和「解散警隊 刻不容緩」口號，他身後有20人跟從，並有人和應。他及後以手阻擋元氣壽司電閘關上，其他示威者拍打閘門。控方指第2被告當時身穿紅色衫。

案件編號：WKCC2581/2020