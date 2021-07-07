新冠肺炎・7.7｜移民澳洲男抵步後確診帶Delta病毒　曾到14處強檢

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 梁煥敏 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-08 01:03

新冠肺炎疫情趨平穩，今日（7日）新增1宗輸入個案，患者由希臘抵港；一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，到29日確診並帶Delta變異病毒株。

為期兩周的防疫安排今日午夜屆滿，大部份防疫措施延長，戲院表演場所人數上限放寬至85％

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▼7月7日強制檢測名單▼

強制檢測｜15地納強檢通告 移民澳洲後確診男子曾踏足14處

7月8日【00:10】再來離港居民在外國確診，一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，到29日確診並帶Delta變異病毒株。港府周三晚（7日）對他離港前的住所進行封區檢測，他工作的葵涌九龍貿易中心1座21樓亦被納入強檢名單，而他在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。



食物及衞生局周三深夜公布強制檢測公告，共有15個地方上榜，14個涉移民澳洲男子，當中多達10處為食肆，由平民大排檔至高級扒房都有，包括灣仔 Wooloomooloo Steakhouse、旺角朗豪坊火車頭越南餐室、K11 Musea鏞鏞．藝嚐館、以及石硤尾大排檔愛文生等，疑以搞歡送聚餐。在指定時間曾在場人士，須於本周五（9日）或之前前往檢測，由於涉及變種病毒株，已打兩劑疫苗人士也要強檢。

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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新冠疫苗｜單日5.7萬人打針 周二11人接種後送院 3人需留院

【22:46】政府今（7日）晚公布，今日共有57,000人已接種疫苗，另有33,800人預約了接種時間。昨日（6日）共有11宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們打針後出現常見副作用，情況穩定，當中3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

社交距離措施維持 戲院表演場所人數上限放寬至85％

【21:13】新冠肺炎疫情反反覆覆，持續有輸入關連個案在社區被發現。兩周前公布的社交距離措施今日（7日）午夜屆滿，政府晚間公布，維持大部分現行的社交距離措施，包括口罩令及4人限聚令，只作出「微調」。

電影院、表演場所、博物館內的人數上限放寬至85%；公眾溜冰場、體育處所及泳池的觀眾席，可容納人數上限亦獲放寬至座位數目的85%。新的社交距離措施將在明日零時生效，為期14天，直至7月21日。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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變種病毒｜港男移民澳洲後確診帶Delta 大角咀中美樓封區檢測

【19:02】在大角嘴中美樓，警員已在現場拉起封鎖線，圍封中美樓出入口。

【19:00】衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗涉及L452R（Delta）變異病毒株的外地確診個案。

中心指，今日接獲澳洲衞生當局通報一宗於澳洲確診涉及Delta變異病毒株的個案，涉及一名52歲男病人，他於6月26日晚上乘搭TR981離港經新加坡轉機，於當地逗留數小時後於翌日（6月27日）乘坐TR18航班前往墨爾本。他於6月24日的出發前檢測結果呈陰性，其後於6月29日進行的病毒檢測結果為陽性，沒有病徵。他離港前居於大角咀大角咀道149-157號中美樓。他於葵涌九龍貿易中心1座21樓工作，最後上班日期為6月8日。

為審慎起見，政府向中美樓作出「限制與檢測宣告」，即居於同一大廈的所有住客要接受封區檢測，並須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。同時，病人的工作處所，以及他在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

新加坡不認可接種科興疫苗 民建聯陳恒鑌：星解說基礎不成立

【18:55】新加坡衞生部更改新指引，不會把接種科興疫苗的人，列入全國接種率的統計當中。當地政府表示，按照全球及當地統計，復必泰疫苗及莫德納疫苗(均採用mRNA技術)對新冠病毒的保護率及安全性已獲肯定，至於科興疫苗仍有待關鍵數據去證明其安全性及效用。

新加坡衛生部稱，正在等待科興藥廠提供效用數據。（新加坡衛生部網頁截圖）

新冠肺炎｜飲食界推晚市七折優惠 「原則上」需符合一個條件

【18:41】疫情下限聚令持續，飲食業界發起由本月15日起到到8月31日，推岀「7月7折」優惠，有約500間食肆參與。拉頭的立法會飲食界議員張宇人表示，為鼓勵市民接種疫苗，享有折扣的食客「原則上」要全枱人接種最少一劑疫苗，但規定將由提供折扣的餐廳決定，他又説下月起5,000元消費券推出，相信飲食業界對此可以分一杯羹。

「7月7折」優惠網站(http://diningdiscount.hk/zh-hant/search/restaurant)

新冠疫苗｜信和400員工及租戶透過外展服務接種疫苗

【17:41】公務員事務局局長聶德權今日（七月七日）到尖沙咀帝國中心，和信和集團副主席黃永光一同視察集團員工透過政府外展服務接種科興疫苗的情況。連同昨天，透過政府外展服務接種復必泰或科興疫苗包括集團員工、尖沙咀中心和帝國中心的租戶及東尖沙咀地產發展商聯會會員，大約有400人。

移民澳洲港人確診 涉Delta變種 大角咀住所須強制檢測

【17:17】消息稱，抵澳洲港人確診新冠肺炎，驗出Delta變種病毒，在港住所大廈須強制檢測。

連續30日無本地個案 今增一宗希臘輸入個案 涉變種病毒已打兩針

【14:20】衞生署衞生防護中心公布，截至七月七日零時零分，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 946宗（包括11 945宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案為一宗輸入個案，由希臘抵港32歲男子。

【13:01】消息指，本港今日無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。據了解，大部份防疫措施會在午夜到期後再延長。

新冠疫苗｜何栢良：港無條件放寬防疫政策 建議為特定人士驗抗體

【12:05】現時不少國家，地區如新加坡、英國及以色列等新冠疫苗接種率較高的國家，已不再採取「清零」路線，並陸續取消防疫措施，但不少專家認為香港未有條件跟隨。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，要改變防疫政策，需要較高的接種率，認為香港仍處於「清零」階段，如夾硬改變政策將會出大事。

他又說，有幾種人士接種兩劑疫苗後未必能順利產生抗體，認為港府可以為有需要者提供抗體測試，為有關人士提供更清晰指引，減低社區爆發風險。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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▼7月2日，疫苗外展隊到天水圍中學打針▼

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昨日總覽：新冠肺炎・7.6｜一名俄羅斯抵港人士確診 美領館患者屬復陽個案

新冠疫苗｜單日59700人打針 周一18人接種後因副作用送院

強制檢測｜3地方列入強檢通告 機場及油塘一幼稚園上榜

電玩節周四抽籤首時段入場 可繼續Cosplay 惟未知要否戴口罩

新冠肺炎｜梁子超：通關不能依賴抗體檢測 恐漏洞令周邊地方不安

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