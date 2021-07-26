零碳天地新展覽今揭幕　集展品與遊戲供市民參觀

建造創新及科技應用中心與零碳天地的展覽今（26日）起於零碳天地開幕，展出建造業的最新科技及設計產物，以及提供遊戲讓參觀者認識環保知識。展覽開放予公眾人士參觀，費用全免，市民須先於建造業零碳天地的網站上，以團體或個人的名義預約。



展覽今於零碳天地舉行開幕典禮。（廖文謙攝）

劃分6個展區 參觀者可運用VR控制天秤

展覽中心的下層展品由建造創新及科技應用中心提供，合共劃分6個展區，主要展示建造業所運用的創新科技及設計，包括物聯網、機械人及智能管理等。其中，參觀者可運用虛擬實景（VR）技術的應用配備，包括VR眼鏡及手掣，模擬控制俗稱「天秤」的塔式起重機及其他建造儀器，並模擬面對不同的工業事故。該配備的設計主要用作安全培訓，使建造從業員在現實中可以更熟練和安全地面對各種狀況。

除VR技術之外，展覽亦有展出具備各種功能的智能安全帽。這頂安全帽內置不同的感應器，能偵測工人的身體狀況和位置。若工人在隧道下工作並走入危險區域，安全帽便能予以警告，確保其的安全。安全帽內亦配有散熱風扇，讓工人在烈日下亦能舒適地工作。工程管理方面，展覽有展出用來管理及監察數據的智能控制室。

有別於以往必須使用十數個平台來監測不同種類的數據，透過築建一個虛擬世界並將現實世界的資料輸入其中，該智能控制室能集結不同所需的數據；監測人員亦無需到工地現場，便可在公司內查閱閉路電視、地盤工人的數量、體溫等資料。

展覽中心的上層則由建造業零碳天地籌辦，主要設置互動式的展覽及AR遊戲，為參觀者提供不同的環保概念及知識。以互動式展覽「都市森林」為例，參觀者只要在平板電腦上選擇想要了解的物種，其中包括在零碳天地內超過12種的鳥類，以及超過39種的植物，便能知道該生物的特徵及習性等資料。

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另外，展覽設置不同的二人遊戲，玩法包括收集海灘垃圾來保護海龜、將可循環再造的建築材料射倒，以及透過擺動身體來為太陽能車充電。除遊戲之外，樓層亦設有觀賞影片的區域，影片的內容主要關於從事環保工作的著名人士，如瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）和台灣人黃之揚等。

展覽中心下層的開放時間為上午10時至下午5時，而上層的開放時間為上午9時15分至下午6時，兩層的休館時間均為逢星期三。市民須先於建造業零碳天地的網站上，以團體或個人的名義預約，方可安排參觀，費用全免。