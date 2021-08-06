疑涉問題貓糧　英數百貓突暴斃　Applaws港代理：沒進口相關批次

有外媒近日報道，英國連月來有逾500貓隻，患上原因不明的血液疾病，有貓主質疑與數款貓糧有關，品牌包括Applaws、AVA及Sainsbury's的部分批次，全部皆由生產商Fold Hill Foods製作，並已於6月中起進行回收。不過，貓隻患病原因的調查仍在進行中，尚未能確認箇中關連。其中，Applaws的本港代理商「寵護貿易」早於6月便在社交平台表示，由於受影響的產品均未出售給英國以外客戶，故本港沒進口相關批次。



《衛報》昨日報道指，英國近日多隻貓隻患上血液疾病。（資料圖片）

《衛報》昨日報道指，英國近日多隻貓隻，疑患上「泛白血球減少症」，紅細胞、白細胞和血小板的數量迅速減少，引起嚴重疾病。報導引述英國皇家獸醫學院（RVC）數據，過去數月接獲528宗不適報告，當中63.3%貓隻死亡，但組織相信數字未完隻反映實況，因貓主未必會帶家貓求醫，亦非所有獸醫會通報。



有當地貓主質疑，貓隻患病、死亡與進食貓糧後有關。生製商Fold Hill Foods在6月中，回收旗下貓乾糧品牌Applaws、AVA及Sainsbury's的部分批次，皇家獸醫學院及食品標準局（FSA）目前仍在進行調查，了解是否有關。

回收批次名單



雖然調查仍在進行中，皇家獸醫學院相信疾病或由霉菌毒素引起，這種化合物可在農作物上生長，並在溫暖、潮濕的天氣下，出現在穀物、乾果等食物。Fold Hill Foods則回覆《衛報》指，目前仍未有證據，證實貓隻患病與涉事貓糧有關。

Applaws本港代理商：本港沒引入相關批次

Applaws的本港代理商「寵護貿易」早於6月，便在社交平台表示，受影響的產品均未出售給英國以外的任何客戶，至於受影響地區的所有乾糧，都來自歐盟內的一家獨立工廠，本港所有經「寵護貿易」進貨的分銷商，不會購買到相關產品。

至於涉事的AVA及Sainsbury's品牌貓乾糧，於大型超級市場如百佳以及HKTVmall亦未見有售。